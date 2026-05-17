Лидеры Азербайджана и Казахстана обсудили расширение сотрудничества Ильхам Алиев провел телефонный разговор с казахстанским коллегой Касым-Жомартов Токаевым

Об этом в воскресенье, 17 мая сообщила пресс-служба главы азербайджанского государства.

Алиев поздравил Токаева с днем рождения, пожелал ему крепкого здоровья, успехов в деятельности, братскому народу Казахстана – постоянного благополучия и прогресса. Президент Казахстана поблагодарил за оказанное внимание и искренние поздравления.

В ходе телефонного разговора было подчеркнуто успешное развитие дружественных и братских отношений между Азербайджаном и Казахстаном, проведен обмен мнениями по вопросам расширения сотрудничества в различных сферах.

Главы государств также с удовлетворением вспомнили неформальный Саммит Организации тюркских государств, состоявшийся 15 мая в древнем городе Туркестане, отметили значимость этого мероприятия с точки зрения укрепления солидарности и многостороннего сотрудничества в тюркском мире.