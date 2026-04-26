Лидеры Азербайджана и Армении удостоены «Премии Герники за мир и примирение» Награда вручается за заслуги в области укрепления мира, продвижения диалога и усилий по постконфликтному примирению

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян удостоены «Премии Герники за мир и примирение».

Эта международная награда учреждена в память о бомбардировке испанского города Герника в 1937 году.

Ильхам Алиев: Народ Азербайджана слишком хорошо понимает ценность мира и примирения

Воспоминания и опыт народов, переживших тяжелые последствия войны, должны служить важным уроком для новых поколений, позволяя им жить в более стабильном и безопасном мире.

Как сообщают азербайджанские госСМИ, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к участникам церемонии вручения «Премии Герники за мир и примирение».

Он отметил, что послание мира и примирения, исходящее из истории Герники, имеет глубокое значение для всех народов.

«Народ Азербайджана, испытавший тяжелые последствия войны и проживший в условиях конфликта почти тридцать лет, слишком хорошо понимает ценность мира и примирения. Сегодня Азербайджан учится жить в атмосфере мира. Для нас это новое и необычное ощущение, поскольку у нас не было возможности испытать его с момента обретения независимости», - отметил глава государства.

Политик выразил глубокую признательность городским советам Герники-Лумо и Пфорцхайма, Музею мира в Гернике, культурному центру Casa de Cultura, а также Центру исследований мира Gernika Gogoratuz за присуждение ему «Премии Герники за мир и примирение» в знак признания его усилий по достижению мира между Азербайджаном и Арменией и поощрению диалога.

«Для меня большая честь получить эту престижную награду, цель которой – увековечить историческую память о трагедии в Гернике и отметить заслуги людей, вносящих вклад в процессы мира и примирения. Вручение этой награды 26 апреля – в День памяти жертв Герники – имеет особое символическое значение», - подчеркнул азербайджанский лидер.



