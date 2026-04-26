Лидеры Азербайджана и Армении удостоены «Премии Герники за мир и примирение»

Abdulrahman Yusupov, Ekip
26 Апрель 2026•Обновить: 26 Апрель 2026
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян удостоены «Премии Герники за мир и примирение».
Эта международная награда учреждена в память о бомбардировке испанского города Герника в 1937 году.
Награда вручается за заслуги в области укрепления мира, продвижения диалога и усилий по постконфликтному примирению.
Ильхам Алиев: Народ Азербайджана слишком хорошо понимает ценность мира и примирения
Воспоминания и опыт народов, переживших тяжелые последствия войны, должны служить важным уроком для новых поколений, позволяя им жить в более стабильном и безопасном мире.
Как сообщают азербайджанские госСМИ, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к участникам церемонии вручения «Премии Герники за мир и примирение».
Он отметил, что послание мира и примирения, исходящее из истории Герники, имеет глубокое значение для всех народов.
«Народ Азербайджана, испытавший тяжелые последствия войны и проживший в условиях конфликта почти тридцать лет, слишком хорошо понимает ценность мира и примирения. Сегодня Азербайджан учится жить в атмосфере мира. Для нас это новое и необычное ощущение, поскольку у нас не было возможности испытать его с момента обретения независимости», - отметил глава государства.
Политик выразил глубокую признательность городским советам Герники-Лумо и Пфорцхайма, Музею мира в Гернике, культурному центру Casa de Cultura, а также Центру исследований мира Gernika Gogoratuz за присуждение ему «Премии Герники за мир и примирение» в знак признания его усилий по достижению мира между Азербайджаном и Арменией и поощрению диалога.
«Для меня большая честь получить эту престижную награду, цель которой – увековечить историческую память о трагедии в Гернике и отметить заслуги людей, вносящих вклад в процессы мира и примирения. Вручение этой награды 26 апреля – в День памяти жертв Герники – имеет особое символическое значение», - подчеркнул азербайджанский лидер.