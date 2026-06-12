Лидеры Азербайджана, Армении, Беларуси и Казахстана поздравили Путина с Днем России 12 июня в РФ ежегодно отмечается государственный праздник - День России

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо своему российскому коллеге Владимиру Путину по случаю государственного праздника этой страны – Дня России. Об этом сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства.

«От имени народа Азербайджана и от своего имени искренне поздравляю Вас и в Вашем лице всех россиян с государственным праздником – Днем России. Отношения между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией опираются на вековые традиции дружбы, добрососедства и взаимного уважения, связывающие наши народы»,-говорится в послании.

Президент Азербайджана с удовлетворением отметил «активное развитие двустороннего торгово-экономического взаимодействия, расширение межрегиональных и культурно-гуманитарных связей».

Ильхам Алиев выразил уверенность, что совместные усилия сторон «будут и впредь способствовать развитию и укреплению азербайджано-российских отношений, многопланового сотрудничества в русле стратегического партнерства и союзничества во благо наших дружественных стран и народов».

«Уважаемый Владимир Владимирович, в этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам России – мира и процветания. С уважением», - говорится в тексте письма.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян также направил поздравительное послание президенту РФ Владимиру Путину по случаю Дня России. Об этом сообщает пресс-служба армянского кабмина.

«Примите мои поздравления по случаю государственного праздника Российской Федерации — Дня России», — говорится в тексте.

Пашинян выразил уверенность в том, что многогранные связи двух народов и готовность обеих стран «к открытому и конструктивному диалогу, основанному на уважении суверенитета и государственных интересов друг друга» и дальше будут способствовать укреплению отношений между Россией и Арменией.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента России Владимира Путина и всех россиян с Днем России. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«Российская Федерация - уверенное в своей силе передовое государство, одна из ведущих держав с мощным экономическим и оборонным потенциалом, гарант справедливого мироустройства в условиях глобальной трансформации", - говорится в поздравлении.

«Белорусы всегда шли с россиянами рука об руку на многовековом героическом пути. Память о совместном преодолении испытаний, общих достижениях и победах передается из поколения в поколение. Именно проверенная годами белорусско-российская дружба дает неисчерпаемую энергию для дальнейшего гармоничного развития наших братских стран и народов», - отметил президент Беларуси.

Александр Лукашенко пожелал Владимиру Путину «крепкого здоровья и выдающихся успехов во имя Отчизны, а гражданам России - счастья и благополучия».

С Днем России российского лидера поздравил также президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«В Казахстане дорожат отношениями дружбы и добрососедства с братской Россией, которые поступательно развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества. Особое значение имел Ваш недавний государственный визит в Казахстан, итоги которого открыли новые горизонты взаимовыгодного сотрудничества, придали мощный импульс реализации масштабных проектов и инициатив. Уверен, благодаря совместным усилиям межгосударственные связи Казахстана и России будут и впредь динамично развиваться во всех сферах, – говорится в поздравительной телеграмме.

Президент Казахстана пожелал Владимиру Путину дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности во имя благополучия и процветания Российской Федерации.