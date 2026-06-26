Высокопоставленный ливанский источник сообщил «Анадолу», что Бейрут требует вывода израильских войск с юга страны

Ливан требует полного вывода израильских войск в установленные сроки Высокопоставленный ливанский источник сообщил «Анадолу», что Бейрут требует вывода израильских войск с юга страны

Ливанская делегация на переговорах с Израилем в Вашингтоне настаивает на полном выводе израильской армии с юга страны в соответствии с четко установленным графиком.



Об этом «Анадолу» на условиях анонимности сообщил высокопоставленный официальный источник в Ливане.

«Настойчивость Ливана в требовании полного вывода израильских войск с ливанской территории в установленные сроки и последовательное отстаивание этой позиции привели к продлению пятого раунда переговоров еще на один день»,- отметил чиновник.

Источник подчеркнул, что в случае достижения между сторонами «декларации о намерениях» полный вывод Израиля со всей ливанской территории должен стать одним из ключевых элементов этого документа.

Касаясь так называемых «пилотных» зон, из которых предполагается вывод израильских войск, источник отметил, что Ливан настаивает на четком определении границ этих территорий.

По словам источника, ливанские власти ставят условие, чтобы данные зоны находились в пределах «Желтой линии», где сможет разместиться ливанская армия. При этом Бейрут не согласен включать в этот процесс районы, где израильские силы уже отсутствуют.

Ранее сообщалось, что израильско-ливанские переговоры при посредничестве США, начавшиеся в Вашингтоне 23 июня, продолжатся и сегодня.

Израильские удары по Ливану и прекращение огня

Израильская армия 2 марта начала интенсивные авиаудары по Ливану и заняла ряд населенных пунктов на юге страны.

Правительство Ливана в этот период сообщало, что число внутренне перемещенных лиц в стране превысило 1 млн.

Президент США Дональд Трамп 24 апреля заявил, что 10-дневный временный режим прекращения огня между Ливаном и Израилем, вступивший в силу 17 апреля, продлен еще на три недели.

По итогам третьего раунда переговоров между Ливаном и Израилем при посредничестве США, состоявшегося 14–15 мая, было принято решение продлить прекращение огня на 45 дней с 17 мая.