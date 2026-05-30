Премьер-министр Наваф Салам Ливан заявил, что по-прежнему полон решимости положить конец войне и не допустить, чтобы страна стала ареной чужих конфликтов

Ливан стоит перед лицом «беспрецедентной» эскалации со стороны Израиля Премьер-министр Наваф Салам Ливан заявил, что по-прежнему полон решимости положить конец войне и не допустить, чтобы страна стала ареной чужих конфликтов

Премьер-министр Ливана Наваф Салам в субботу, 30 мая предупредил, что, несмотря на соглашение о прекращении огня, его страна сталкивается с «опасной и беспрецедентной» эскалацией со стороны Израиля на юге страны.



«Израиль проводит политику всеобщего уничтожения, выходящую за рамки нанесения ударов по конкретным объектам в Ливане. То, что делает Израиль, является не только нарушением суверенитета Ливана, но и попыткой стереть историю», – заявил Салам на пресс-конференции в Бейруте.



«Мы сталкиваемся с опасными и беспрецедентными израильскими нападениями», – добавил он.



По его словам, Ливан по-прежнему полон решимости положить конец войне и не допустить, чтобы страна стала ареной чужих конфликтов.



Премьер также подчеркнул, что Израиль не сможет обеспечить безопасность с помощью разрушений и военных атак.



Комментируя переговоры между Ливаном и Израилем, проходящие при посредничестве США, Салам отметил, что ливанское государство ведет переговоры от имени всех ливанских граждан.

«Нет гарантии, что переговоры увенчаются успехом, но это наименее затратный вариант для Ливана и нашего народа. Означают ли переговоры капитуляцию? Нет. Профессиональная работа переговорной группы направлена на обеспечение прекращения огня», — добавил Салам.



Обращаясь к жителям, вынужденным покинуть свои дома из-за израильских атак на юге Ливана, премьер-министр заявил, что ливанское государство будет продолжать усилия по обеспечению прекращения огня и поддержке восстановительных работ.



Израиль продолжает наносить авиаудары и проводить наземные операции в Ливане, несмотря на прекращение огня, вступившее в силу 17 апреля и позже продленное на 45 дней с 17 мая благодаря посредничеству США.



Ливанские власти заявили в четверг, что в результате израильских атак, начиная с 2 марта, погибло более 3 300 человек, а более миллиона были вынуждены покинуть свои дома.