Ливанская армия в полном объеме возьмет на себя ответственность за обеспечение безопасности и стабильности на юге страны после вывода израильских войск, - президент Ливана

Ливан: рамочное соглашение предусматривает установление контроля армии над всей территорией страны Ливанская армия в полном объеме возьмет на себя ответственность за обеспечение безопасности и стабильности на юге страны после вывода израильских войск, - президент Ливана

Подписанное рамочное соглашение не легитимизирует оккупацию Израилем Ливана , а, напротив, предусматривает установление контроля ливанской армии над всей территорией страны. Об этом заявил президент Ливана Джозеф Аун.

Как сообщила пресс-служба администрации президента Ливана, Аун принял во дворце Баабда в Бейруте представителей маронитской общины, а также делегации Союза университетов Ливана и Ливанской медицинской ассоциации.

В ходе встречи глава государства подчеркнул, что рамочное соглашение, подписанное при участии США и Израиля, «не узаконивает продолжающуюся израильскую оккупацию Ливана, а, напротив, создает условия для того, чтобы ливанская армия установила контроль над всей территорией страны».

Аун отметил, что Ливан самостоятельно принимает суверенные решения и не связывает свою политику с процессом между Ираном и США.

«Некоторых это беспокоит, поскольку они привыкли к тому, что на протяжении многих лет решения за них принимали другие, вели от их имени переговоры и фактически держали их под опекой», — сказал президент.

Аун заявил, что Ливан остается демократическим государством, уважающим свободу выражения мнений, а также указал на то, что попытки нарушить общественную стабильность или свергнуть правительство посредством уличных протестов являются «красной линией».

«Сила заключается не в том, чтобы начинать или продолжать войну, а в способности положить ей конец путем переговоров — борьбы, которая ведется без кровопролития», — сказал он.

Кроме того, президент отметил, что ливанская армия в полном объеме возьмет на себя ответственность за обеспечение безопасности и стабильности на юге страны после вывода израильских войск.

26 июня, по итогам пятого раунда прямых переговоров между Израилем и Ливаном, проходивших в Вашингтоне, стороны подписали рамочное соглашение.