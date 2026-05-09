Ливан не допустит использования своей территории против арабских стран Неваф Салам сообщил о достижении договоренности о скорейшем запуске совместного Ливанско-сирийского делового совета

Премьер-министр Ливана Неваф Салам заявил, что его страна не допустит использования своей территории для проведения деструктивных действий в отношении каких-либо арабских стран, в первую очередь Сирии.



В своем сообщении в социальной сети X премьер-министр Ливана Салам выразил удовлетворение тем, что ему удалось посетить Сирию в составе правительственной делегации и встретиться с президентом Ахмедом Шара.



Отметив, что в ходе встречи были обсуждены общие вопросы, касающиеся двух стран, Салам отметил: «Сегодня я хотел бы подчеркнуть, что мы добились значительного прогресса в решении наших общих вопросов, особенно в области экономики, энергетики, транспорта и безопасности. Этот прогресс был достигнут благодаря духу сотрудничества между государствами, основанному на доброй воле, без оговорок и колебаний».



- Рассмотрен вопрос о возвращении сирийских беженцев



Как сообщает Ливанское национальное информационное агентство, Селам в своем заявлении, сделанном в международный аэропорт Дамаска, отметил, что в ходе переговоров обсуждались вопросы реализации соглашения о переводе сирийских заключенных из ливанских тюрем, а также положение задержанных и пропавших без вести лиц в обеих странах.



Отметив, что целью совместной работы является запуск новых инициатив, Селам заявил, что они еще раз подтвердили важность отношений между двумя странами во всех сферах и на уровне соответствующих официальных органов.



Отметив важность продолжения диалога и сотрудничества для обеспечения безопасного и добровольного возвращения сирийских беженцев, а также урегулирования положения сирийской рабочей силы в Ливане, он сообщил, что в ходе встречи были подробно рассмотрены такие вопросы, как автомобильные перевозки, совместный транспорт, железнодорожное сообщение, пограничные пункты и мосты.

Премьер-министр также сообщил, что была достигнута договоренность о скорейшем запуске совместного Ливанско-сирийского делового совета и проведении его первого заседания в Дамаске в ближайшие недели.



По его словам, в частности обсуждались вопросы эксплуатации пограничных мостов, организации переходов и необходимости обеспечить это без задержек, а также отметил, что они оценили пути решения проблем, связанных с контролем и проверками на границах, а также проблем, вызванных некоторыми процедурами и мерами, касающимися перемещения товаров между двумя странами.



- Мы будем продолжать укреплять сотрудничество между двумя странами



«Мы будем продолжать консультации на политическом уровне и укреплять сотрудничество между двумя странами. Это сотрудничество не ограничивается только упомянутыми областями, оно охватывает и многие другие сферы. С этой целью мы создадим совместные технические комитеты и активизируем контакты на уровне министерств», - добавил Салам.

Селам отметил, что стороны договорились об укреплении сотрудничества в области стандартов, технических критериев и лабораторных испытаний, а также достигли соглашения о развитии двусторонних экономических и торговых отношений, включая поощрение преференциальной торговли и инвестиций.



Неваф Селам подчеркнул, что в ходе переговоров также обсуждались вопросы активизации и развития электроэнергетических связей, которые облегчат поставки электроэнергии в Ливан из Сирии и через Сирию, а также подписание соглашения о транзите природного газа. Стороны будут работать над тем, чтобы это было реализовано в кратчайшие сроки.