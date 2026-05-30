В районах, где продвигается израильская армия, подразделения ливанской армии покинули свои позиции для обеспечения безопасности военнослужащих, - источник

Ливанский источник: Израиль расширил зону оккупации на юге страны и приблизился к Эн-Набатии В районах, где продвигается израильская армия, подразделения ливанской армии покинули свои позиции для обеспечения безопасности военнослужащих, - источник

Израильская армия, несмотря на действующий режим прекращения огня, расширила зону оккупации на юге Ливана, оккупировав ряд районов к северу от реки Литани и приблизившись к административному центру провинции Эн-Набатия. Об этом корреспонденту «Анадолу» сообщил высокопоставленный ливанский военный источник, пожелавший остаться анонимным.

По словам источника, ливанская армия была вынуждена оставить свои позиции в этих районах из соображений безопасности личного состава.

Источник отметил, что израильские войска продвинулись через населенный пункт Яхмур к расположенным севернее реки Литани поселкам Восточный Завтар и Шакиф-Арнун, тем самым расширив оккупированную ими территорию.

«Израильские силы пересекли реку Литани и приблизились к центру города Набатия», — сказал собеседник агентства.

Военный источник также привлек внимание к усилению воздушных атак и наземным нарушениям режима прекращения огня со стороны Израиля, имевшие место в последнее время.

«В районах, где продвигается израильская армия, подразделения ливанской армии покинули свои позиции для обеспечения безопасности военнослужащих. Этот шаг был предпринят на фоне дисбаланса сил и продолжающихся израильских атак на военные объекты и личный состав», — сказал источник.

При этом источник отказался предоставить информацию о количество оставленных военных позиций, указав на то, что подразделений ливанской армии в настоящее время нет в районах присутствия израильских сил.

Приоритетной задачей ливанской армии остается поддержание внутренней стабильности в стране, внутри Ливана продолжаются политические дискуссии по поводу переговоров с Израилем, - отметил он.

Собеседник агентства также заявил, что не видит прямой связи между эскалацией «на местах» и состоявшимися накануне в Вашингтоне переговорами между военными делегациями Ливана и Израиля.

По его словам, израильские атаки и нарушения режима прекращения огня в последние дни лишь усиливаются.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 29 мая заявил, что израильская армия пересекла реку Литани.

Израильские атаки и режим прекращения огня

Второго марта Израиль начал наносить массированные авиаудары по Ливану, оккупировав несколько городов на юге страны.

Ливанские власти заявили, что число вынужденных переселенцев превысило один миллион человек.

Президент США Дональд Трамп 24 апреля объявил о продлении на три недели 10-дневного временного перемирия между Ливаном и Израилем, вступившего в силу 17 апреля.

По итогам третьего раунда переговоров между Ливаном и Израилем, прошедшего 14–15 мая при посредничестве США, стороны договорились продлить режим прекращения огня еще на 45 дней с 17 мая и провести в начале июня четвертый раунд консультаций.

Накануне Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что со 2 марта в результате израильских атак на страну погибли 3 355 человек.

Израиль продолжает наносить удары и осуществлять снос жилых домов на юге Ливана, несмотря на перемирие, тогда как «Хезболла» атакует израильские подразделения, обвиняя их в нарушении режима прекращения огня.

25 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что отдал армии приказ усилить атаки на Ливан.