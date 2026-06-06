Израильская армия продолжает наносить удары по территории Ливана, несмотря на объявленные договоренности о прекращении огня

Ливанская армия сообщила о гибели трех военнослужащих, включая бригадного генерала Израильская армия продолжает наносить удары по территории Ливана, несмотря на объявленные договоренности о прекращении огня

В результате израильского авиаудара по военному автомобилю на юге Ливана погибли трое военнослужащих, в том числе два офицера, один из которых имел звание бригадного генерала. Об этом говорится сообщении ливанской армии, опубликованном в социальной сети американской компании X.

Согласно сообщению, израильские военные нанесли удар по армейскому автомобилю, двигавшемуся по дороге Кефр-Тебнит — Хардали в провинции Эн- Набатия.

Отмечается, в результате атаки погибли бригадный генерал, капитан и один военнослужащий.



В армии Ливана осудили «непрекращающиеся израильские атаки», указав на то, что они направлены на срыв усилий по восстановлению стабильности в стране, достижению всеобъемлющего прекращения огня и выводу израильских войск с оккупированных ливанских территорий.

Подобные атаки лишь еще больше укрепили решимость ливанской армии в ее стремлении защищать суверенитет страны, - подчеркивается в сообщении.

Ранее армия Ливана сообщала, что израильские военные атаковали армейский автомобиль на дороге Хардали в провинции Эн-Набатия, в результате чего погибли несколько военнослужащих.

- Израильские атаки на Ливан и режим прекращения огня

Второго марта израильская армия начала наносить массированные удары по Ливану и оккупировала ряд населенных пунктов на юге страны.

Власти Ливана сообщили, что число вынужденных переселенцев за этот период превысило один миллион человек.

Президент США Дональд Трамп 24 апреля заявил, что введенное 17 апреля десятидневное временное перемирие между Ливаном и Израилем было продлено еще на три недели.

По итогам третьего раунда переговоров между Ливаном и Израилем, прошедшего 14–15 мая при посредничестве США, стороны договорились продлить режим прекращения огня еще на 45 дней, начиная с 17 мая.

По данным Министерства здравоохранения Ливана, со 2 марта в результате израильских атак погибли 3558 человек.

Между тем Госдепартамент США сообщил, что по итогам четвертого раунда переговоров в Вашингтоне Израиль и Ливан достигли договоренности о всеобъемлющем прекращении огня при условии полного прекращения атак со стороны движения «Хезболла» и вывода всех его сил в районах к югу от реки Литани.

В «Хезболле», в свою очередь, заявили об отказе принять перемирие на таких условиях.

Израильская армия продолжает наносить удары по территории Ливана, несмотря на объявленные договоренности о прекращении огня.