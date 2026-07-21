Воинские подразделения начали размещаться в Западном Завтаре в утренние часы в координации с военной координационной группой по Ливану

Ливанская армия приступила к развертыванию в Западном Завтаре после вывода израильских войск Воинские подразделения начали размещаться в Западном Завтаре в утренние часы в координации с военной координационной группой по Ливану

Ливанская армия объявила о начале развертывания своих подразделений в населенном пункте Западный Завтар (Заутар-эль-Гарбийя) в провинции Эн-Набатия на юге Ливана после вывода оттуда израильских военных в рамках реализации пилотного проекта.

Как сообщили в ливанской армии, воинские подразделения начали размещаться в Западном Завтаре в утренние часы в координации с военной координационной группой по Ливану и в рамках ранее объявленных задач армии на юге страны.



В ливанской армии призвали граждан не посещать населенный пункт до полной стабилизации ситуации в сфере безопасности, а также соблюдать указания размещенных в районе военных подразделений.

Накануне ливанская армия сообщила о заходе своих подразделений в населенный пункт после вывода оттуда израильских военных.

В сообщении отмечалось, что ливанские военные продолжают выполнять задачи в населенных пунктах Фурун в провинции Эн- Набатия и Срайфа близ города Сур (Тир), которые включены в число пилотных районов. «Координация с военной координационной группой по Ливану продолжается», —сообщили в армии.

Госдепартамент США накануне сообщил о начале «пилотных операций» под эгидой военной координационной группой по Ливану в населенных пунктах Фурун, Западный Завтар и Срайфа в соответствии с рамочным соглашением между Ливаном, США и Израилем.

Высокопоставленный ливанский чиновник ранее сообщил корреспонденту «Анадолу», что в ходе шестого раунда прямых переговоров между Ливаном и Израилем, состоявшегося 14–15 июля в Риме, стороны договорились о реализации пилотных проектов для начала поэтапного вывода израильской армии с оккупированных территорий в рамках «рамочного соглашения».