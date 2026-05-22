Глава фракции французской политической партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен назвала «неприемлемым» обращение Израиля с активистами Глобальной флотилии «Сумуд».

Выступая в эфире французского телеканала BFMTV, Ле Пен прокомментировала действия израильских сил безопасности в порту Ашдод в отношении активистов флотилии.



По мнению французского политика, Париж должен осудить подобного рода действия. «Такое поведение неприемлемо», — подчеркнула Ле Пен.

Политик выразила надежду, что израильское правительство сделает из произошедшего необходимые выводы.

«Считаю правильным, чтобы Франция выразила жесткую реакцию на подобные действия», — добавила она.

Ранее министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир опубликовал в соцсети американской компании X кадры из порта Ашдод, где содержались активисты, задержанные израильскими силовиками.

На видео видно, как во время прохода Бен-Гвира одна из женщин-активисток выкрикнула «Свободу Палестине!», после чего израильская полиция жестко повалила ее на землю. В этот момент было слышно, как Бен-Гвир произнес: «Вот так и нужно делать».

Негуманное обращение с активистами Глобальной флотилии «Сумуд», задержанными Израилем в международных водах, вызвало волну критики со стороны многих стран, включая ряд государств-членов Европейского союза.