Лесные пожары уничтожили более 120 домов в американском штате Джорджия На юго-востоке штата пожары охватили территорию площадью около 38 квадратных километров

Не менее 120 домов были уничтожены или получили серьезные повреждения в результате двух лесных пожаров в американском штате Джорджия.

Как сообщили представители властей, один из пожаров бушует на юго-востоке штата, охватив территорию площадью около 38 квадратных километров.

На данный момент удалось взять под контроль лишь 10% зоны возгорания. В результате этого пожара, по предварительным данным, не менее 87 домов стали непригодными для проживания.

По данным властей, причиной возгорания стала электрическая дуга, возникшая после того, как воздушный шар с фольгированным покрытием задел линии электропередачи. Отмечается, что ущерб, нанесенный этим пожаром, стал крупнейшей потерей жилого фонда в результате одного лесного пожара за всю историю штата.

Второй пожар, возникший неподалеку от границы со штатом Флорида, был вызван искрами при проведении сварочных работ. По данным властей, огонь распространился на территории около 121 квадратного километра, уничтожив не менее 35 домов.

Всего в штате Джорджия пожарные борются более чем со 150 лесными пожарами. В некоторых районах из-за густого дыма объявлены предупреждения о неблагоприятном качестве воздуха, а местным жителям рекомендуется эвакуироваться.

Представители экстренных служб предупредили, что сильный ветер может способствовать дальнейшему распространению пламени.​​​​​​​