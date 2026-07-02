Лесной пожар на юге Франции уничтожил почти 900 га

Esra Taşkın, Abdulrahman Yusupov
02 Июля 2026•Обновить: 02 Июля 2026
В результате лесного пожара, начавшегося в департаменте Эро на юге Франции и распротранившийся на соседний на департамент Од, выгорела территория площадью около 900 гектаров.
Об этом говорится в сообщении префектуры департамента Од.
В ликвидации возгорания задействованы 800 пожарных и 150 единиц техники.
В связи с сильным ветром и аномальной жарой местные власти закрыли доступ во все лесные массивы департамента, а некоторые дороги были перекрыты.
Жители нескольких близлежащих коммун были эвакуированы в пункты временного размещения.
Префект департамента Од Ален Бюке призвал жителей следовать указаниям пожарных и жандармерии, держаться подальше от зоны пожара и избегать перегрузки телефонных линий.