В ликвидации возгорания задействованы сотни пожарных и единиц техники

Лесной пожар на юге Франции уничтожил почти 900 га В ликвидации возгорания задействованы сотни пожарных и единиц техники

В результате лесного пожара, начавшегося в департаменте Эро на юге Франции и распротранившийся на соседний на департамент Од, выгорела территория площадью около 900 гектаров.

Об этом говорится в сообщении префектуры департамента Од.

В ликвидации возгорания задействованы 800 пожарных и 150 единиц техники.

В связи с сильным ветром и аномальной жарой местные власти закрыли доступ во все лесные массивы департамента, а некоторые дороги были перекрыты.

Жители нескольких близлежащих коммун были эвакуированы в пункты временного размещения.

Префект департамента Од Ален Бюке призвал жителей следовать указаниям пожарных и жандармерии, держаться подальше от зоны пожара и избегать перегрузки телефонных линий.