Ледники в Швейцарских Альпах тают из-за волны теплого воздуха В зимний сезон выпало недостаточное количество снега, что привело к истончению снежного покрова, защищающего ледники

Директор Швейцарской сети мониторинга ледников (GLAMOS) Матиас Хусс сообщил, что из-за продолжающейся волны жары ледники в Швейцарских Альпах тают быстрее, чем ожидалось.

Хусс опубликовал сообщение о волне жары, охватившей страну, на своей странице в американской социальной сети X.

Отметив, что волна жары привела к таянию снежного покрова на крупнейшем леднике Альп, ученый заявил: «Большой ледник Алеч на Конкордияплац (крупнейший ледник Альп) всего за две недели превратился из заснеженного в обнаженный лед. Это не совсем исключительная ситуация. Вызывает беспокойство именно время, когда это произошло. Такое явление должно было произойти на 1–2 месяца позже в этом сезоне», — заявил он.

Выступая также в эфире швейцарской государственной вещательной компании SRF, он отметил: «Согласно нашим расчетам и прогнозам, в этом году день отступления ледников придется на 29 июня. Это означает, что в ближайшие несколько дней швейцарские ледники, вероятно, потеряют весь объем, накопленный за зиму».

Хусс отметил, что в зимний сезон выпало недостаточное количество снега, что привело к истончению снежного покрова, защищающего ледники.

Подчеркнув, что летняя жара в этом году проявилась очень рано.

«В мае мы пережили первые волны жары, и температура в равнинах достигла 30 градусов. А теперь наступила эта волна жары. Она действительно необычайна не только по своей интенсивности, но и, в особенности, по продолжительности. Высокие температуры, которые мы почти наверняка увидим в июле и августе, напрямую приведут к долгосрочной потере ледников. В этом году мы, безусловно, потеряем очень много льда», - резюмировал Матиас Хусс.