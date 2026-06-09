После подсчета более 95% бюллетеней Санчес опережает Кейко Фухимори менее чем на 0,3% голосов

Левый кандидат Роберто Санчес вышел вперед на выборах президента Перу После подсчета более 95% бюллетеней Санчес опережает Кейко Фухимори менее чем на 0,3% голосов

В Перу продолжается подсчет голосов второго тура президентских выборов, состоявшегося 7 июня. По последним данным, левый кандидат Роберто Санчес вышел вперед, опередив свою соперницу Кейко Фухимори.

Согласно обновленной информации Национального управления избирательных процессов (ONPE), обработано 95,22% бюллетеней.

Кандидат от коалиции «Вместе за Перу» Роберто Санчес набирает 8 884 280 голосов, что соответствует 50,11%.

Кандидат от правой партии «Народная сила» Кейко Фухимори получила 8 842 993 голоса, или 49,88%.

Выступая перед сторонниками на исторической площади Сан-Мартин в Лиме, Санчес заявил, что уверен в своей победе на выборах.

«Я выражаю бесконечную благодарность нашим коренным общинам, крестьянам, рабочим и наиболее уязвимым слоям общества, которые поверили в перемены и проявили волю вернуть власть народу. Имеющиеся данные показывают наше лидерство, однако мы уважаем закон и государственные институты. До официального объявления итогов мы продолжим защищать результаты голосования и терпеливо ждать подтверждения нашей победы», — сказал он.

Согласно экспресс-подсчету, лидирует Санчес

По данным совместного экспресс-подсчета независимой организации по наблюдению за выборами Transparencia и исследовательской компании Ipsos, Санчес получает 50,3% голосов, тогда как Фухимори — 49,7%.

Победитель второго тура вступит в должность президента Перу 28 июля — в День независимости страны, как того требует конституция.