Премьер-министр Украины Юлия Свириденко в свою очередь поблагодарила Латвию за поддержку

Латвия передаст Украине оборудование ТЭЦ для производства тепла и электроэнергии Премьер-министр Украины Юлия Свириденко в свою очередь поблагодарила Латвию за поддержку

Латвия готова передать Украине одну когенерационную установку со своей ТЭЦ-2, а в дальнейшем - еще три такие установки. Об этом сообщил премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс в соцсети американской компании X в среду, 17 июня.

По его словам, в рамках сотрудничества Латвии и Украины уже выделен бюджет на транспортировку старой когенерационной установки ТЭЦ-2. Оборудование планируется доставить и установить в Харькове до наступления зимы.

Кулбергс отметил, что в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердил готовность Латвии передать еще три установки, чтобы помочь Украине обеспечить производство тепла и электроэнергии.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко в свою очередь поблагодарила Латвию за поддержку в соцсети американской компании X, отметив, что помощь энергетической инфраструктуре и оборонному сотрудничеству позволит «спасти жизни и укрепить устойчивость» Украины.

Ранее украинские специалисты обследовали выведенные из эксплуатации ТЭС и ТЭЦ в нескольких странах ЕС, включая Латвию, Литву, Словакию, Австрию и Хорватию.