Латвия и Украина подписали меморандум о совместном производстве беспилотников Документы предусматривают реализацию совместных инвестиционных проектов в сфере производства беспилотников

Латвия и Украина договорились о совместной разработке, производстве и испытании беспилотных систем. Соответствующие меморандумы были подписаны в Риге, сообщили в латвийские СМИ со ссылкой на Минобороны Латвии.

Документы предусматривают реализацию совместных инвестиционных проектов в сфере производства беспилотников, трансфер технологий и создание в Латвии современной инфраструктуры для испытаний новых разработок.

В латвийском оборонном ведомстве отметили, что сотрудничество охватывает сразу несколько направлений. Речь идет о привлечении инвестиций в разработку и выпуск беспилотных систем и их компонентов, укреплении промышленного потенциала, а также развитии испытательной, демонстрационной и инновационной инфраструктуры.

По оценке министерства, подписанные меморандумы создают основу для формирования в Латвии конкурентоспособной экосистемы беспилотных технологий и продукции двойного назначения. Ожидается, что реализация проектов позволит привлечь новые инвестиции, ускорить внедрение инноваций и расширить выпуск высокотехнологичной продукции.

Особое значение в рамках сотрудничества придается взаимодействию с украинскими компаниями, которые за последние годы получили значительный практический опыт в разработке и применении беспилотных систем. Этот опыт планируется использовать при реализации совместных проектов и развитии отрасли в Латвии.