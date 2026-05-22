Лавров: украинский конфликт привел к краху евроатлантической модели безопасности

Конфликт в Украине привел к краху евроатлантической модели безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пленарном заседании Международных общественно-политических слушаний по формированию архитектуры равной и неделимой безопасности и сотрудничества в Евразии в пятницу, 22 мая.
«Спровоцированный странами НАТО и Евросоюза конфликт в Украине привел к полному и окончательному краху, а, может, просто выявил окончательный крах евроатлантической модели безопасности», - сказал министр.
По его словам, ЕС в последние года утратил свое сугубо европейское измерение и стал «полностью подчинен тем планам, которые определяются в рамках НАТО». Только устойчивое урегулирование в Украине с устранением первопричин не допустит рецидива украинского конфликта, заявил глава МИД РФ.
«И исторический опыт, и здравый смысл требуют добиться не только устранения угроз безопасности России, когда мы говорим об украинском кризисе, но требуют и прекращения истребления киевским режимом всего того, что так или иначе связано с нашей цивилизацией, с нашим Отечеством, включая и русский язык, русское образование, культуру, средства массовой информации, включая и каноническое православие», - сказал министр.
Без этого «невозможно гарантировать» урегулирование на прочной долговременной основе, невозможно исключить рецидивы кризиса, добавил Сергей Лавров.
Ближний Восток будет лихорадить, пока во всех измерениях не будет решен палестино-израильский конфликт, заявил Лавров.
«Мы убеждены, что Ближний Восток продолжит лихорадить до тех пор, пока не будет урегулирован самый сложный, застарелый конфликт в мире - арабо-израильский. Конфликт должен быть урегулирован во всех его измерениях, включая самый болезненный - палестинский вопрос», - отметил министр.
Лавров также указал на «непростые переходные процессы» в Сирии, взрывоопасную ситуацию в Йемене, хронический внутриполитический кризис в Ираке. «Соседняя Ливия - не часть Евразии, но она аналогичным образом испытывает тяжелейшие проблемы, связанные с тем, что в период «арабской весны» столько было наломано дров нашими западными коллегами, что когда все это можно будет вернуть в нормальное состояние - сейчас никто и предсказать не берется», - добавил глава российской дипломатии.
Действия Израиля против Палестины противоречат не только решениям ООН, но и положениям Совета мира президента США Дональда Трампа, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Как это ни странно и прискорбно, то, что делает Израиль, противоречит не только известным решениям ООН о палестино-израильском урегулировании на основе концепции двух государств. Действия Израиля сейчас противоречат даже выдвинутому Трампом, созданному Трампом Совету мира», - сказал глава внешнеполитического ведомства.
Возобновление боевых действий в зоне Персидского залива повлекло бы комплексные негативные последствия для региона и всего мира, заявил глава МИД РФ.
«Очевидно, что возобновление конфликта в зоне Залива, а на этот счет в последние дни опять стали звучать голоса, имело бы комплексные негативные последствия и для Ближнего Востока, и для мира в целом, включая мировую экономику и торговлю», - отметил министр.
Россия, по его словам, приветствует все посреднические усилия, направленные на продвижение процесса урегулирования ситуации вокруг Ирана политико-дипломатическими средствами. «Выступаем за налаживание прямого честного диалога между ключевыми игроками», - сказал он.
Лавров добавил, что РФ продвигает предложения по компромиссному разрешению проблемы иранских запасов обогащенного Урана и за возобновление диалога о создании системы коллективной безопасности в зоне Персидского залива с участием всех заинтересованных региональных государств и добросовестных внешних игроков, включая Россию, Китай и другие страны - постоянные члены Совета Безопасности ООН.
По его словам, российская сторона выступает категорическим против рецидивов вооруженной агрессии в отношении Ирана и силового вмешательства в его дела. «Агрессивная линия с использованием грубых силовых методов, что все наблюдали на примере американо-израильской агрессии против Ирана, не имеет ничего общего с обеспечением региональной стабильности и с интересами нераспространения оружия массового уничтожения, как это периодически пытаются представить те, кто развязал войну на Ближнем Востоке, в зоне Персидского залива», - сказал министр.
Москва выступает за немедленное прекращение силового вмешательства в дела Ирана, в дела Ливана и необоснованного применения военной силы против гражданских инфраструктурных объектов и в Иране, и в соседних с ним странах, включая объекты ядерной энергетики под гарантиями МАГАТЭ, отметил глава МИД РФ. «Конечно же, все это не имеет ни правовых, ни моральных оправданий», - добавил он.
Сергей Лавров заявил, что идея президента Франции Эммануэля Макрона о создании Европейского политического сообщества (ЕПС) является «конфронтационной» по отношению к России.
«В этом суть придуманной Макроном конфронтационной идеи Европейского политического сообщества, которое недавно собиралось в Ереване и которое подчеркнуто излагает цели изоляции России и Беларус, которых никто никуда ни в какое европейское сообщество не приглашает», - сказал глава дипломатического ведомства РФ.
Лавров убежден, что все деструктивные начинания Запада в Евразии нацелены против России, Китая и их ближайших партнеров и союзников на континенте.
«Сегодня деструктивные действия наших западных коллег представляют явную угрозу международному миру и безопасности. В Евразии все их начинания замышляются против РФ, Китая, Ирана, Беларуси, Корейской Народно-Демократической Республики, да и всех других государств, которые стремятся к проведению самостоятельной внутренней и внешней политики и которых Запад назначил себе в конкуренты», - отметил глава МИД.
Западные страны «не могут смириться» с существованием независимой России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Как и 200, как и 100 лет назад, Запад не может смириться с самим фактом существования России в качестве независимого субъекта, представляющего цивилизационную альтернативу Западу», - сказал он.
«Альтернативу, много взявшую у западной цивилизации, но и одновременно обогатившую западную цивилизацию. И попытка сейчас эту альтернативу представить как главное зло в Евразии, да и в целом в мире, конечно же, крайне нечистоплотна и не имеет никакой перспективы», - добавил глава МИД РФ.
