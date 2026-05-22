Лавров: украинский конфликт привел к краху евроатлантической модели безопасности

Конфликт в Украине привел к краху евроатлантической модели безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пленарном заседании Международных общественно-политических слушаний по формированию архитектуры равной и неделимой безопасности и сотрудничества в Евразии в пятницу, 22 мая.

«Спровоцированный странами НАТО и Евросоюза конфликт в Украине привел к полному и окончательному краху, а, может, просто выявил окончательный крах евроатлантической модели безопасности», - сказал министр.

По его словам, ЕС в последние года утратил свое сугубо европейское измерение и стал «полностью подчинен тем планам, которые определяются в рамках НАТО». Только устойчивое урегулирование в Украине с устранением первопричин не допустит рецидива украинского конфликта, заявил глава МИД РФ.

«И исторический опыт, и здравый смысл требуют добиться не только устранения угроз безопасности России, когда мы говорим об украинском кризисе, но требуют и прекращения истребления киевским режимом всего того, что так или иначе связано с нашей цивилизацией, с нашим Отечеством, включая и русский язык, русское образование, культуру, средства массовой информации, включая и каноническое православие», - сказал министр.

Без этого «невозможно гарантировать» урегулирование на прочной долговременной основе, невозможно исключить рецидивы кризиса, добавил Сергей Лавров.

Конфликт на Ближнем Востоке

Ближний Восток будет лихорадить, пока во всех измерениях не будет решен палестино-израильский конфликт, заявил Лавров.

«Мы убеждены, что Ближний Восток продолжит лихорадить до тех пор, пока не будет урегулирован самый сложный, застарелый конфликт в мире - арабо-израильский. Конфликт должен быть урегулирован во всех его измерениях, включая самый болезненный - палестинский вопрос», - отметил министр.

Лавров также указал на «непростые переходные процессы» в Сирии, взрывоопасную ситуацию в Йемене, хронический внутриполитический кризис в Ираке. «Соседняя Ливия - не часть Евразии, но она аналогичным образом испытывает тяжелейшие проблемы, связанные с тем, что в период «арабской весны» столько было наломано дров нашими западными коллегами, что когда все это можно будет вернуть в нормальное состояние - сейчас никто и предсказать не берется», - добавил глава российской дипломатии.

Действия Израиля противоречат положениям Совета мира Трампа

Действия Израиля против Палестины противоречат не только решениям ООН, но и положениям Совета мира президента США Дональда Трампа, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Как это ни странно и прискорбно, то, что делает Израиль, противоречит не только известным решениям ООН о палестино-израильском урегулировании на основе концепции двух государств. Действия Израиля сейчас противоречат даже выдвинутому Трампом, созданному Трампом Совету мира», - сказал глава внешнеполитического ведомства.

РФ против возобновления боев в Персидском заливе

Возобновление боевых действий в зоне Персидского залива повлекло бы комплексные негативные последствия для региона и всего мира, заявил глава МИД РФ.

«Очевидно, что возобновление конфликта в зоне Залива, а на этот счет в последние дни опять стали звучать голоса, имело бы комплексные негативные последствия и для Ближнего Востока, и для мира в целом, включая мировую экономику и торговлю», - отметил министр.

Россия, по его словам, приветствует все посреднические усилия, направленные на продвижение процесса урегулирования ситуации вокруг Ирана политико-дипломатическими средствами. «Выступаем за налаживание прямого честного диалога между ключевыми игроками», - сказал он.

Лавров добавил, что РФ продвигает предложения по компромиссному разрешению проблемы иранских запасов обогащенного Урана и за возобновление диалога о создании системы коллективной безопасности в зоне Персидского залива с участием всех заинтересованных региональных государств и добросовестных внешних игроков, включая Россию, Китай и другие страны - постоянные члены Совета Безопасности ООН.

По его словам, российская сторона выступает категорическим против рецидивов вооруженной агрессии в отношении Ирана и силового вмешательства в его дела. «Агрессивная линия с использованием грубых силовых методов, что все наблюдали на примере американо-израильской агрессии против Ирана, не имеет ничего общего с обеспечением региональной стабильности и с интересами нераспространения оружия массового уничтожения, как это периодически пытаются представить те, кто развязал войну на Ближнем Востоке, в зоне Персидского залива», - сказал министр.

Москва выступает за немедленное прекращение силового вмешательства в дела Ирана, в дела Ливана и необоснованного применения военной силы против гражданских инфраструктурных объектов и в Иране, и в соседних с ним странах, включая объекты ядерной энергетики под гарантиями МАГАТЭ, отметил глава МИД РФ. «Конечно же, все это не имеет ни правовых, ни моральных оправданий», - добавил он.

Идея Макрона о европейском политсообществе

Сергей Лавров заявил, что идея президента Франции Эммануэля Макрона о создании Европейского политического сообщества (ЕПС) является «конфронтационной» по отношению к России.

«В этом суть придуманной Макроном конфронтационной идеи Европейского политического сообщества, которое недавно собиралось в Ереване и которое подчеркнуто излагает цели изоляции России и Беларус, которых никто никуда ни в какое европейское сообщество не приглашает», - сказал глава дипломатического ведомства РФ.

Лавров убежден, что все деструктивные начинания Запада в Евразии нацелены против России, Китая и их ближайших партнеров и союзников на континенте.

«Сегодня деструктивные действия наших западных коллег представляют явную угрозу международному миру и безопасности. В Евразии все их начинания замышляются против РФ, Китая, Ирана, Беларуси, Корейской Народно-Демократической Республики, да и всех других государств, которые стремятся к проведению самостоятельной внутренней и внешней политики и которых Запад назначил себе в конкуренты», - отметил глава МИД.

Москва представляет цивилизационную альтернативу Западу

Западные страны «не могут смириться» с существованием независимой России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Как и 200, как и 100 лет назад, Запад не может смириться с самим фактом существования России в качестве независимого субъекта, представляющего цивилизационную альтернативу Западу», - сказал он.

«Альтернативу, много взявшую у западной цивилизации, но и одновременно обогатившую западную цивилизацию. И попытка сейчас эту альтернативу представить как главное зло в Евразии, да и в целом в мире, конечно же, крайне нечистоплотна и не имеет никакой перспективы», - добавил глава МИД РФ.