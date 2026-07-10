«Украинцы в слишком большом количестве конфликтов на Африканском континенте пытаются выступать на стороне сил, противостоящих законным правительствам», - глава МИД РФ

Лавров: Украина действует против дружественных России стран Африки «Украинцы в слишком большом количестве конфликтов на Африканском континенте пытаются выступать на стороне сил, противостоящих законным правительствам», - глава МИД РФ

Украина принимают участие в большом количестве конфликтов на Африканском континенте против законных властей. С таким утверждением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Бурунди Эдуаром Бизиманой.

«Украинцы в слишком большом количестве конфликтов на Африканском континенте пытаются выступать на стороне сил, противостоящих законным правительствам, только лишь для того, чтобы утвердить себя в качестве фактора политики на африканском континенте, и, главное, сделать неприятности для дружественных России стран», - сказал Лавров, приведя в качестве примера ситуацию в Демократической Республике Конго.

«Примеры грубого вмешательства извне в африканские дела мы наблюдаем в том числе и в ситуации, когда Демократическая Республика Конго - при законном правительстве ДР Конго - при поддержке Бурунди преодолевает агрессию, которая осуществляется против него так называемой группой М-23 при поддержке зарубежных представителей, среди которых украинцы», - указал глава российского ведомства.

Кроме того, Лавров сообщил, что Бурунди рассчитывает на техническое содействие России в возведении малых атомных электростанций.

«Прежде всего это предложенные нами проекты в сфере гидроэнергетики. У нас компетенции компании «Русгидро» считаются лучшими в мире, и, конечно же, это атомная энергетика - АЭС, атомные электростанции малой мощности, в которых многие заинтересованы, в том числе наши бурундийские друзья. Они заключили соответствующий меморандум с нашей компанией - корпорацией «Росатом», и уже идет обучение бурундийцев в соответствующих университетах в России, готовят кадры для будущей отрасли мирной ядерной энергетики в Бурунди», - отметил министр.

Бурунди станет последней остановкой в рамках африканского турне министра на этой неделе. Ранее Сергей Лавров уже посетил Эфиопию, Нигер и Мозамбик.