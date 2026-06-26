Глава МИД РФ прокомментировал слова госсекретаря США Марко Рубио о том, что на встрече двух лидеров в Анкоридже было сделано лишь предложение и не было никакого соглашения по урегулированию в Украине

Лавров счел «не очень изящными» слова Рубио об отсутствии соглашения на Аляске Глава МИД РФ прокомментировал слова госсекретаря США Марко Рубио о том, что на встрече двух лидеров в Анкоридже было сделано лишь предложение и не было никакого соглашения по урегулированию в Украине

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили предложения Вашингтона по Украине в рамках саммита на Аляски, которые были приняты российской стороной, поэтому со стороны госсекретаря США Марко Рубио «не очень изящно» говорить о том, что в Анкоридже было лишь предложение, а не соглашение по урегулированию. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя слова госсекретаря США о том, что на встрече в Анкоридже было сделано лишь предложение и не было никакого соглашения по урегулированию в Украине.

«Когда мой коллега Марко Рубио говорит, что на Аляске были только предложения, а соглашения не было, у меня это вызывает вопрос с точки зрения того, что мы подразумеваем под соглашением. Если одна сторона, в данном случае США, положила на стол свои предложения об урегулировании, о том, как подступиться к этому кризису, а вторая сторона выразила согласие с этими предложениями, то говорить о том, что согласия не было, получается как-то не очень изящно», - сказал Лавров, отметив, что поступает много вопросов на эту тему и «важно разъяснить ситуацию», как видит ее российская сторона.

Глава МИД РФ напомнил, что где-то за несколько дней до встречи на Аляске в Москве был спецпредставитель президента США Стив Уиткофф, «который привёз те самые предложения» от президента Дональда Трампа.

«Мы взяли их в работу. Президент Российской Федерации Владимир Путин обещал на встрече на Аляске дать свою реакцию. Уже в Анкоридже, когда два президента «сели за переговоры» (М.Рубио и Ваш покорный слуга тоже там были), президент России Владимир Путин, глядя на Стива Уиткоффа, который тоже там находился, стал перечислять американские предложения пункт за пунктом. После каждого пункта он в присутствии президента США Дональда Трампа и Госсекретаря Марко Рубио спрашивал Стива Уиткоффа, правильно ли он пометил те идеи, которые тот привозил в Москву накануне Анкориджа. На каждый его вопрос Стив Уиткофф отвечал положительно», - отметил Лавров.

Глава МИД РФ также обратил внимание на противоречия в заявлениях американской стороны.



По его словам, ранее Вашингтон заявлял о готовности сыграть конструктивную роль и содействовать урегулированию конфликта, однако впоследствии госсекретарь США Марко Рубио на слушаниях в Конгрессе заявил, что Соединенные Штаты не могут выступать посредником, поскольку поддерживают Украину.

«Когда сейчас звучит заинтересованность в том, чтобы Соединённые Штаты сыграли конструктивную роль, объединили стороны – это уже звучит как заявка на посредничество. Конечно, надо внести ясность во всю эту ситуацию. Но факт остается фактом: на Аляске были обсуждены предложения США, которые были приняты российской стороной», - резюмировал Лавров.