Турция и РФ «условились тесно взаимодействовать в вопросах обеспечения безопасности в Черноморском регионе, а также в Закавказье, на Ближнем Востоке, в Северной Африке», - глава МИД РФ

Лавров: РФ ценит дипломатические усилия Турции в контексте украинского урегулирования Турция и РФ «условились тесно взаимодействовать в вопросах обеспечения безопасности в Черноморском регионе, а также в Закавказье, на Ближнем Востоке, в Северной Африке», - глава МИД РФ

Россия ценит дипломатические усилия Турции в контексте урегулирования конфликта в Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

«Мы констатировали интенсивный характер диалога на всех уровнях и на уровне президентов, между руководителями парламентов, между министерствами иностранных дел на Анталийском дипломатическом форуме мы с господином Фиданом подписали очередной план консультаций между внешнеполитическими ведомствами, который успешно реализуется», - сказал Лавров.

«Ценим дипломатические усилия Турции в контексте усилий по урегулированию украинской ситуации. Напомнили коллегам, что, конечно же для того, чтобы урегулирование было устойчивым, долгосрочным, надежным, необходимо решить проблему искоренения первопричин этого кризиса», - отметил он.



Не менее важно, по словам министра, «добиться полного восстановления и соблюдения законных прав русского и русскоязычного населения на территориях, которые остаются под контролем киевского режима, и, конечно же, восстановления полных прав канонической Украинской православной церкви».



Лавров также привлек внимание к теме взаимодействия в сфере туризма.

«Говорили мы и о необходимости развития такой сферы нашего взаимодействия, как туризм. В прошлом году практически 7 миллионов граждан России посетили Турецкую Республику. Мы заинтересованы в том, чтобы их безопасность была надежно обеспечена. Это мы всегда ценим в подходе наших турецких друзей», - подчеркнул глава МИД.

Кроме того, Лавров сообщил, что Москва и Анкара намерены тесно взаимодействовать по вопросам безопасности в Черном море, на Ближнем Востоке и в других регионах.

«Рассмотрели актуальные глобальные, региональные проблемы, в том числе положение дел в Черноморском регионе. У нас вызывают озабоченность попытки киевского режима устраивать провокации и с судами, которые везут зерно в Турецкую Республику, и с танкерами. И, конечно же, постоянные угрозы терактов против газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» - сказал министр, указав на то, что Турция и РФ «условились тесно взаимодействовать в вопросах обеспечения безопасности в Черноморском регионе, а также в Закавказье, на Ближнем Востоке, в Северной Африке».

«У нас везде там с турецкими коллегами налажены хорошие контакты. Работаем на взаимодополняемой основе», - отметил он.

Кроме того, Лавров сообщил, что в РФ «озабочены проблемами, которые возникли на Ближнем Востоке в связи с иранским конфликтом». «Мы озабочены проблемами, которые возникли на Ближнем Востоке в связи с иранским, даже ирано-израильским конфликтом, я бы сказал. Это уже выходит за рамки Ормузского пролива», - указал он.

Отвечая на вопрос, касающийся членства стран Восточной Европы в Евросоюз, Лавров выразил уверенность в том, что включение Украины в объединение «будет безусловно использоваться теми, кто хочет его милитаризировать».



«Сейчас, когда налицо охлаждение администрации Дональда Трампа к Европе с точки зрения вклада Вашингтона в обеспечение безопасности, в ЕС, как вы знаете, есть несколько тенденций. Одна из них просто сделать ЕС таким военным самостоятельным блоком. Другая тенденция заключается в том, что сами в одиночку члены ЕС не справятся и англичане, по нашим данным, продвигают идею создания отдельного военного союза с участием наиболее ярых русофобов из нынешнего ЕС, с участием Лондона, Украины. Все это пока на стадии размышления, дискуссий, идей, но за всем этим стоит одна очевидная истина: ЕС все свои конструкции в сфере укрепления безопасности выстраивает против России», - сказал глава МИД РФ.



Министр указал, что включение Украины в ЕС будет, «использоваться теми, кто хочет его милитаризировать». «Тем более, сам [президент Украины Владимир] Зеленский неоднократно говорил, что он готов возглавить европейские вооруженные силы», - отметил он.

Лавров также прокомментировал политику «двойных стандартов» западных стран.

«Западный мир всегда славился двуличием, и никуда эти его привычки не делись: двойные стандарты; не международное право, а порядок, основанный на правилах; мне можно все, а всем остальным нужно спрашивать у меня разрешения», - отметил он, приведя в пример, что Запад обложил Россию односторонними экономическими и торговыми санкциями, тогда как упорно воздерживается от применения каких-либо ограничительных мер против Израиля, который творит бесчинства и беззаконие на оккупированных арабских территориях. «Мы за международное право и против любого волюнтаризма в сфере санкций», - указал Лавров.



«Наша позиция очень простая. В силу того, что мы находимся под незаконными санкциями, у нас не возникает желания, чтобы незаконные санкции объявили и против других. Мы выступаем за то, чтобы таких санкций не было вовсе и чтобы все уважали Устав ООН и прерогативы Совета Безопасности ООН, который только и может принимать юридически значимые и обязательные для всех меры по ограничению тех или иных экономических и торговых действий», - добавили он.