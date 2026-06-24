«Мы всегда готовы [к переговорам], но, повторяю еще раз, когда мы сядем за стол переговоров, если с той стороны будут вразумительные какие-то идеи, предложения и адекватные люди, мы на слово никому не будем доверять», - глава МИД РФ

Лавров: РФ не примет временных решений и ультиматумов по Украине «Мы всегда готовы [к переговорам], но, повторяю еще раз, когда мы сядем за стол переговоров, если с той стороны будут вразумительные какие-то идеи, предложения и адекватные люди, мы на слово никому не будем доверять», - глава МИД РФ

РФ не устроят временные решения по урегулированию украинского кризиса и она не согласится с какими-либо ультиматумами. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения».

«Для России вопрос имеет принципиальный характер. И размениваться на какие-то временные, промежуточные решения, а уж тем более принимать продиктованные кем-то ультиматумы, мы, конечно же, не будем», - сказал Лавров, указав на то, что «это важно иметь в виду некоторым деятелям в странах к западу от России, которые накачивают киевский режим вооружениями и одновременно пытаются - наверное, они уже для себя «похоронили» итоги Анкориджа - навязать свое видение переговоров как процесса оформления капитуляции России».

По мнению министра, «подобное поведение не красит тех, кто претендует называться политиками». «И, конечно, такое поведение к позитивным результатам точно не приведет», - отметил он.

«После многих лет, как оказалось, бессмысленных и безрезультатных увещеваний с нашей стороны необходимо осознать простую истину: противникам России нельзя бесконечно и безнаказанно игнорировать наши ясно выраженные предупреждения о недопустимости создания неприемлемых угроз национальной безопасности нашей страны и нарушения всех возможных обязательств в отношении законных прав русского и русскоязычного населения Украины, свободы использования русского языка, свободы русскоязычных средств массовой информации, русской и российской культуры, канонической Украинской православной церкви. Я убежден, что урегулировать ситуацию вокруг Украины политико-дипломатическими методами вполне еще возможно. Об этом не раз говорил президент [РФ Владимир] Путин», - сказал Лавров.

Министр напомнил, что в августе прошлого года [на саммите в Анкоридже] лидеры России и США достигли ряда пониманий относительно политических путей выхода из украинского кризиса.

«Мы сохраняем приверженность этим пониманиям», - отметил Лавров. «Мяч сегодня не на нашей стороне поля, хотя нам его все чаще пытаются перебросить из офсайда, если говорить языком популярного ныне футбольного чемпионата мира. Это не пойдет», - подчеркнул он.

Кроме того, глава МИД РФ в очередной раз заявил, что российская сторона не станет останавливаться на линии фронта в качестве условия для начала переговоров по украинскому урегулированию.

«Мы всегда готовы [к переговорам по Украине], но, повторяю еще раз, когда мы сядем за стол переговоров, если с той стороны будут вразумительные какие-то идеи, предложения и адекватные люди, мы на слово никому не будем доверять», - отметил он.

«Все равно нам говорят: «Вот давайте прекращение огня по линии соприкосновения, и тогда потом – переговоры». Нет, мы так уже делали, когда в Стамбуле договорились, парафировали, и как жест доброй воли прекратили огонь и даже - президент не раз рассказывал - отвели части от Киева. Тут же получили [экс-премьера Великобритании] Бориса Джонсона и Бучу», - напомнил Лавров.

Кроме того, министр заявил, что РФ готова будет провести контакты с представителями Евросоюза и выслушать их в том случае, если в ЕС появится «конструктивная» позиция.

«Если у Европы вдруг появится что-то действительно конструктивное, все-таки там сейчас какие-то новые люди к власти приходят в отдельных странах, то, наверное, мы будем готовы послушать и, когда послушаем, будем делать вывод, годится это или не годится», - отметил он.

Лавров указал, что своих «гонцов» в Москву направляли как Франция, так и Великобританией. «Тут президент [Франции Эмманюэль] Макрон где-то публично отчитал Антониу Кошту за то, что его сотрудник дважды контактировал с представителями в Москве, и сказал, что это неприемлемо и что надо вместе собираться и решать. Лицемерие. Потому что и сам президент Макрон направлял гонцов, и их принимали. Равно как, уж давайте честно скажу, были гонцы и из Лондона», - сказал он.

Глава МИД РФ также сообщил об отсутствии прогресса в диалоге с США по двусторонним связям.

«Мы работаем с США взаимоуважительно. Они не скрывают своих планов, и мы всегда готовы слушать, излагаем нашу позицию. Где что-то можно сделать - будем решать, но пока ни по одному вопросу, включая детали функционирования наших посольств, нашу собственность, прогресса нет», - указал он.

По словам Лаврова, сейчас с США не получится договориться по общей повестке. «Идти нужно не от общего к частному, как говорили классики, а от частного к общему. Сейчас мы по общей повестке дня - каким-то глобальным концепциям - не договоримся. По отдельным вопросам договориться можно», - считает он.

«Сейчас американцы ведут переговоры - по крайней мере, нам сказали, что у них такой план есть, - [о том, чтобы] выкупить европейскую часть «Северных потоков», восстановить и взять под свой контроль. Туда кроме нашего газа ничего качать нельзя, значит, мы будем закачивать газ, а они будут перепродавать,но я думаю, что с хорошей наценкой», - добавил глава МИД.