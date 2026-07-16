Наша задача сегодня – продолжать в современную эпоху выстраивать отношения, которые будут способствовать развитию Гвинеи-Бисау, укреплению позиций африканских государств в формирующейся системе многополярного миропорядка, - глава МИД РФ

Лавров: РФ намерена укреплять сотрудничество с Гвинеей-Бисау Наша задача сегодня – продолжать в современную эпоху выстраивать отношения, которые будут способствовать развитию Гвинеи-Бисау, укреплению позиций африканских государств в формирующейся системе многополярного миропорядка, - глава МИД РФ

Россия намерена развивать отношения с Гвинеей-Бисау, которые помогут укрепить эту страну, а также позицию африканских государств в формирующейся системе многополярного миропорядка. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, открывая переговоры с главой МИД Гвинеи-Бисау Фатуматой Жау.

«Наши отношения опираются на славные добрые традиции, которые уходят корнями в период героической борьбы бисайского народа за независимость. Гордимся, что в тот период наша страна оказывала вам всяческое содействие», - сказал Лавров.

Он отметил, что сегодняшняя задача заключается в том, чтобы «на этом прочном, надёжном фундаменте продолжать в современную эпоху выстраивать отношения, которые будут способствовать развитию Гвинеи-Бисау, укреплению позиций африканских государств в формирующейся системе многополярного миропорядка».

По словам главы МИД РФ, искусственный интеллект, цифровая экономика и альтернативные западным валютам расчетные платформы будут среди тем предстоящего третьего саммита Россия – Африка.

«Среди приоритетных тем третьего саммита [Россия - Африка] будут такие как информационно-коммуникационные технологии, искусственный интеллект, цифровая экономика, расчеты в альтернативных валютах по отношению к главным западным валютам, которые являются резервными, но которыми Запад грубо злоупотребляет», - отметил Лавров по итогам переговоров с главой МИД Гвинеи-Бисау.

Он указал, что вопрос расчетных платформ сейчас «занимает многие объединения, включая и в Африке, и в Латинской Америке, и в рамках ШОС, и в рамках БРИКС».

«И [тема] продовольственной безопасности, которая для африканцев всегда имела очень важное значение. Причем продовольственную безопасность мы будем рассматривать не только с точки зрения продолжения, расширения экспорта российских продовольствия и удобрений, но и с точки зрения налаживания производства и продуктов сельского хозяйства и удобрений на самом Африканском континенте», - сказал Лавров.

По его словам, президент Гвинеи-Бисау на переходный период генерал Орта Инта-А примет участие в третьем саммите РФ-Африка в октябре в Москве.

