Лавров: РФ готова помочь Мозамбику в борьбе с терроризмом

Marina Mussa
09 Июля 2026•Обновить: 09 Июля 2026
Россия готова рассмотреть обращения Мозамбика о помощи в ликвидации террористической угрозы на севере страны. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с президентом Республики Мозамбик Даниэлем Франсишку Шапу в Мапуту.
Текст заявления опубликовала пресс-служба МИД РФ в четверг, 9 июля.
По словам Лаврова, одним из ключевых направлений российско-мозамбикского стратегического партнерства на предстоящий период станет совместная борьба с терроризмом.
«Россия готова поддержать обращения наших мозамбикских друзей относительно той помощи, которую мы можем оказать в ликвидации террористической угрозы, сохраняющейся на севере страны», - заявил глава МИД РФ.
Лавров отметил, что встреча российской делегации с президентом Мозамбика прошла в «теплой и дружественной атмосфере». Он подчеркнул, что такие отношения на протяжении многих лет характеризуют партнерство двух стран.
Глава российского МИД также напомнил об исторической основе отношений Москвы и Мапуту. По его словам, в Мозамбике хорошо помнят поддержку, которую Советский Союз оказывал стране в период борьбы за независимость, в том числе передачу опыта, консультации и поставки вооружений.
Отдельное внимание на переговорах было уделено экономическому сотрудничеству. Лавров заявил, что Мозамбик заинтересован в модернизации экономики и переработке природных ресурсов внутри страны, а не только в их экспорте в сыром виде. В этой связи стороны договорились учесть планы Мапуту по реформированию экономики при подготовке к очередному заседанию межправительственной российско-мозамбикской торгово-экономической комиссии.
Кроме того, стороны затронули международную повестку. Лавров отметил, что Россия и Мозамбик тесно координируют позиции по большинству вопросов в ООН и на других международных площадках.
В завершение визита Лавров также провел переговоры с министром иностранных дел Мозамбика Марией Лукаш. Стороны более подробно обсудили внешнеполитические аспекты двустороннего партнерства, международную координацию и дальнейшее развитие российско-мозамбикского сотрудничества.
Визит в Мозамбик проходит в рамках африканского турне Сергея Лаврова. До этого глава МИД РФ побывал в Эфиопии и Нигере.