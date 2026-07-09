Глава МИД РФ в рамках африканского турне встретился в Мапуту с президентом Мозамбика Даниэлем Шапу

Лавров: РФ готова помочь Мозамбику в борьбе с терроризмом Глава МИД РФ в рамках африканского турне встретился в Мапуту с президентом Мозамбика Даниэлем Шапу

Россия готова рассмотреть обращения Мозамбика о помощи в ликвидации террористической угрозы на севере страны. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с президентом Республики Мозамбик Даниэлем Франсишку Шапу в Мапуту.

Текст заявления опубликовала пресс-служба МИД РФ в четверг, 9 июля.

По словам Лаврова, одним из ключевых направлений российско-мозамбикского стратегического партнерства на предстоящий период станет совместная борьба с терроризмом.

«Россия готова поддержать обращения наших мозамбикских друзей относительно той помощи, которую мы можем оказать в ликвидации террористической угрозы, сохраняющейся на севере страны», - заявил глава МИД РФ.

Лавров отметил, что встреча российской делегации с президентом Мозамбика прошла в «теплой и дружественной атмосфере». Он подчеркнул, что такие отношения на протяжении многих лет характеризуют партнерство двух стран.

Глава российского МИД также напомнил об исторической основе отношений Москвы и Мапуту. По его словам, в Мозамбике хорошо помнят поддержку, которую Советский Союз оказывал стране в период борьбы за независимость, в том числе передачу опыта, консультации и поставки вооружений.

Отдельное внимание на переговорах было уделено экономическому сотрудничеству. Лавров заявил, что Мозамбик заинтересован в модернизации экономики и переработке природных ресурсов внутри страны, а не только в их экспорте в сыром виде. В этой связи стороны договорились учесть планы Мапуту по реформированию экономики при подготовке к очередному заседанию межправительственной российско-мозамбикской торгово-экономической комиссии.

Кроме того, стороны затронули международную повестку. Лавров отметил, что Россия и Мозамбик тесно координируют позиции по большинству вопросов в ООН и на других международных площадках.

В завершение визита Лавров также провел переговоры с министром иностранных дел Мозамбика Марией Лукаш. Стороны более подробно обсудили внешнеполитические аспекты двустороннего партнерства, международную координацию и дальнейшее развитие российско-мозамбикского сотрудничества.

Визит в Мозамбик проходит в рамках африканского турне Сергея Лаврова. До этого глава МИД РФ побывал в Эфиопии и Нигере.

