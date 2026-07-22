Глава МИД России выступил на совещании министров иностранных дел Россия-АСЕАН в Маниле

Лавров: РФ видит хорошие перспективы для расширения и укрепления сотрудничества с АСЕАН Глава МИД России выступил на совещании министров иностранных дел Россия-АСЕАН в Маниле

Россия считает Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) надежным партнером и единомышленником и видит хорошие перспективы сотрудничества со странами организации.

Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в ходе совещания министров иностранных дел Россия-АСЕАН в Маниле, столице Филиппин в среду, 22 июля.

Глава российского дипведомства начал выступление с того, что выразил глубокие соболезнования народу Таиланда, семьям и близким погибших в результате недавнего страшного пожара в Бангкоке, а также пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления.

Кроме того, Лавров поблагодарил филиппинское председательство в АСЕАН за радушный прием и прекрасную, по его словам, организацию встречи, которая проходит под знаком 35-летия отношений России и АСЕАН.

«Признательны также Мьянме как координатору диалога Россия-АСЕАН за усилия по продвижению стратегического партнерства в этом формате. В следующем году координаторские функции перейдут к Вьетнаму, и мы нисколько не сомневаемся, что поступательное развитие отношений России с АСЕАН будет продолжено»,- сказал Сергей Лавров.

По словам министра, вчера вечером в ходе приема и в среду утром перед началом заседания многие его коллеги и друзья из АСЕАН вспоминали саммит Россия-АСЕАН, который состоялся в Казани чуть более месяца назад, и говорили, что они имеют самые высокие оценки этой встречи в верхах, которая наглядно продемонстрировала взаимное стремление России и АСЕАН к дальнейшему сближению и укреплению многопланового сотрудничества на основе принципов равноправия, взаимного уважения и взаимной выгоды.

«Руководителями наших стран достигнуты важные договоренности в сфере политики и безопасности, борьбы с новыми угрозами и вызовами, развития торгово-экономических, инвестиционных, культурных, образовательных и гуманитарных связей»,- сказал министр, отметив также хорошие перспективы в области обеспечения продовольственной и энергетической безопасности, цифровой трансформации, платформенной экономики.

Принятые на саммите в Казани четыре основополагающих документа задают четкие ориентиры для совместной работы на всех упомянутых направлениях, подчеркнул он.

АСЕАН – надежный друг и единомышленник для РФ

В России твердо уверены в том, что АСЕАН выступает в качестве нашего надежного партнера и единомышленника, заявил министр.

«Со своей стороны последовательно поддерживаем центральную роль АСЕАН во всех региональных делах, вносим посильный вклад в укрепление выстроенной вокруг Ассоциации системы межгосударственных отношений, основанной на принципах международного права, открытости, равенства и, подчеркну особо, учета интересов всех участников», - подчеркнул глава МИД РФ.

Серьезным подспорьем в общих усилиях Лавров назвал подтвержденное в Казани единое понимание международных процессов, выраженная лидерами приверженность формированию более справедливого и устойчивого многополярного миропорядка, укреплению сбалансированной архитектуры безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и, конечно, наращиванию всестороннего взаимодействия на нашем огромном евразийском континенте.

«Рассчитываю, что сегодняшняя встреча послужит укреплению нашего взаимодействия по всем упомянутым направлениям, придаст импульс работе по выполнению договоренностей Казанского саммита и реализации масштабного потенциала сотрудничества между Россией и АСЕАН. Благодарю за внимание»,- заключил министр.