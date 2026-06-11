Лавров: Россия рассчитывает на участие большинства африканских лидеров в саммите Россия - Африка Москва также рассчитывает на участие председателя Комиссии Африканского союза Махмуда Али Юсуфа

Москва рассчитывает на личное участие большинства лидеров африканских стран в третьем саммите Россия - Африка, который пройдет 28–29 октября 2026 года в Москве. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с комиссаром Африканского союза по политическим вопросам, миру и безопасности Банколе Адеойе.

Текст заявления опубликовала пресс-служба МИД РФ в четверг, 11 июня.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в Москве встречу с комиссаром Африканского союза по политическим вопросам, миру и безопасности Банколе Адеойе.

В начале встречи Лавров отметил, что у представителя Африканского союза в Москве запланирована насыщенная программа. По словам министра, Адеойе уже провел встречи в МИД России, МВД, Минобороны и Центральной избирательной комиссии.

Глава российской дипломатии подчеркнул, что отношения России с Африканским союзом, африканским континентом и большинством стран Африки развиваются позитивно и поступательно.

По словам Лаврова, эти связи опираются на прочный фундамент, заложенный в период борьбы с колониализмом и укрепления независимых государств Африки. Он отметил, что Россия внесла вклад в процесс деколонизации и становление государственности африканских стран.

Лавров также заявил, что сегодня наблюдается «второе пробуждение» Африки. По его словам, после получения политической независимости африканские страны стремятся стать хозяевами собственных природных ресурсов и использовать их в интересах своих народов.

Министр подчеркнул, что для этого странам Африки необходимо развивать обрабатывающую и тяжелую промышленность, чтобы добавленная стоимость от природных ресурсов оставалась на континенте.

«Наша страна имеет колоссальный опыт в содействии созданию национальной промышленности, национального сельского хозяйства африканских стран. Сейчас, по-моему, подходящий период для того, чтобы практически, предметно использовать этот опыт в новых условиях», - сказал Лавров.

Он отметил, что основное внимание этим вопросам уделяет Форум партнерства Россия - Африка. Третий саммит Россия - Африка состоится в Москве 28–29 октября 2026 года.

Лавров выразил надежду, что большинство африканских лидеров смогут принять личное участие в мероприятии. Москва также рассчитывает на участие председателя Комиссии Африканского союза Махмуда Али Юсуфа.

Глава МИД РФ сообщил, что Россия продолжает расширять дипломатическое присутствие в Африке. По его словам, за последние годы было открыто более десяти российских посольств, а их общее число достигло 45. В ближайшее время планируется открыть еще четыре дипмиссии.

Лавров также заявил, что Москва готова содействовать созданию представительства Африканского союза в России. По его словам, такая идея ранее была выдвинута африканскими партнерами.

Министр добавил, что у России и Африканского союза широкая повестка и масштабные задачи. Он выразил надежду, что визит Адеойе в Москву поможет наметить конкретные шаги по дальнейшему укреплению партнерства между Россией и Африканским союзом.