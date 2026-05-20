Лавров: Россия, как и Китай, не хочет войны ни с кем Глава МИД РФ отметил, что Москва и Пекин заинтересованы в нормальных отношениях между всеми государствами и стремятся не допустить, чтобы многополярность обернулась хаосом

Россия, как и Китай не хочет ни с кем воевать, но будет твердо отстаивать свои законные права. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью "Шанхайской медиагруппе" (Shanghai Media Group, SMG).

"Мы, как и КНР, не хотим никому зла, не хотим кого-то наказывать, тем более с кем бы то ни было воевать. Но свои интересы, свои законные права мы будем твердо отстаивать, как это сейчас и делает Российская Федерация", - сказал министр.

По словам Лаврова, позиция, которую Китай занимает в отношении Тайваня, тоже очень четко сформулирована. "Как я понимаю, она была подтверждена во время недавнего визита президента США Дональда Трампа и его переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине", - добавил глава МИД РФ.

Он отметил, что Москва и Пекин заинтересованы в нормальных отношениях между всеми государствами и стремятся не допустить, чтобы многополярность обернулась хаосом.

Тайвань - это неотъемлемая часть КНР, заявил также глава МИД РФ.

Министр указал, что "Тайвань - это неотделимая, неотъемлемая часть китайского государства". Лавров напомнил, что при администрации экс-президента США Джо Байдена "были настойчивые попытки "накачивать" оружием, милитаризовывать Тайвань и всячески поддерживать те силы, которые как раз хотели не воссоединяться с китайским народом, будучи его частью".

"Разные исторические обстоятельства, но принцип, в соответствии с которым ни вы, ни мы не можем мириться с тем, как наших соотечественников настраивают против нас, в общем-то достаточно понятен", - отметил глава МИД РФ.