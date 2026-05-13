Лавров: Россия и Индия намерены довести товарооборот до $100 млрд к 2030 году Взаимодействие двух стран опирается на «надежный фундамент» - глава МИД РФ

Россия и Индия рассчитывают вывести двусторонний товарооборот на уровень 100 млрд долларов к 2030 году. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на переговорах с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром в Нью-Дели.

По словам Лаврова, нынешний объем торговли между двумя странами составляет почти 60 млрд долларов. Он отметил, что цель по достижению отметки в 100 млрд долларов была поставлена лидерами России и Индии и, по его оценке, будет выполнена.

«У меня нет никаких сомнений в том, что она будет достигнута», - заявил глава МИД РФ.

Лавров напомнил, что последний российско-индийский саммит прошел в Нью-Дели в декабре 2025 года. По его словам, по итогам встречи был подписан ряд значимых соглашений, включая Программу развития российско-индийского экономического сотрудничества до 2030 года.

Москва и Нью-Дели укрепляют экономическую основу партнерства

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что взаимодействие двух стран опирается на «надежный фундамент», который позволяет выстраивать долгосрочное планирование и добиваться практических результатов.

Лавров отметил активную работу Межправительственной российско-индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. С индийской стороны ее возглавляет Джайшанкар, с российской - первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров.

Отдельно министр указал на значение контактов между внешнеполитическими ведомствами двух стран. Он отметил, что нынешняя встреча проходит «на полях» Совета министров иностранных дел БРИКС, который состоится в Нью-Дели 14–15 мая.

Россия поддерживает приоритеты председательства Индии в БРИКС

Лавров заявил, что Москва и Нью-Дели продолжают тесное взаимодействие не только в двустороннем формате, но и на международных площадках, включая БРИКС, ООН, ШОС и «Группу двадцати».

По словам министра, сотрудничество России и Индии приобретает все большее значение на фоне необходимости поиска ответов на глобальные вызовы.

«Проблемы эти создаются не всеми нами, но для их решения мы должны объединить наши усилия, в том числе в рамках БРИКС и ШОС», - сказал Лавров.

Глава МИД РФ также поблагодарил индийскую сторону за гостеприимство и отметил, что встреча с Джайшанкаром дает возможность «сверить часы» по вопросам международной и двусторонней повестки.

Глава внешнеполитического ведомства РФ прибыл с визитом в Нью-Дели, где 14-15 мая примет участие в совещании глав МИД БРИКС.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, на встрече БРИКС участники сфокусируются на шагах по развитию стратегического партнерства в контексте подготовки к 18-му саммиту группы, который состоится также в Нью-Дели в сентябре.