Лавров раскритиковал заявление Зеленского о «защите Европы»

Намерения президента Украины Владимира Зеленского «защитить Европу» не обернутся «ничем хорошим», в том числе и для ЕС. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью Павлу Зарубину для информационной службы «Вести» в воскресенье, 26 апреля.

«[Зеленский] открыто говорит, что мы будем защищать всех, у нас есть для этого сила, опыт, самая большая армия в Европе. Но я не думаю, что это хорошо кончится. И еще обращу внимание на то, что он просто требует незамедлительно назвать дату вступления Украины в Евросоюз, что означает требование принять в Европейский союз страну, которой руководит откровенно нацистский режим, запретивший русскую культуру во всех ее проявлениях, запретивших каноническую Православную Церковь. И при всем при этом Евросоюз, не обещая пока сроков, когда Украина вольется в этот дружный коллектив, говорит, что Зеленский отстаивает европейские ценности», - отметил Лавров.

По его словам, Зеленский «хочет возглавить» новое европейское военное образование.

«Я тоже поражаюсь, но при всех фактах, которые характеризуют этого персонажа, он, конечно, для себя принял какое-то решение, хочет, видимо, возглавить европейское военное образование новое, которое пытаются сколотить прежде всего немцы, британцы», - отметил министр.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никакая архитектура безопасности Европы «невозможна», если она не будет учитывать интересы РФ.