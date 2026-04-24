Лавров: последствия действий США и Израиля будут «аукаться» еще очень долго При всех внешних проявлениях фарса (а они присутствуют, думаю, что многие это понимают) последствия того, что делают наши американские коллеги, в данном случае совместно с израильтянами, – тяжелейшие, -глава МИД РФ

Последствия того, что делают США совместно с Израилем, «тяжелейшие» и будут «аукаться» еще очень долго. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью «Общественному телевидению России».

«История развивается по спирали. Другой оценочный момент – это то, что история, как говорят, повторяется в виде фарса. Можно по-разному относиться к тому, что она повторяется. Но нынешняя ситуация – это серьезно, и далеко не фарс. При всех внешних проявлениях фарса (а они присутствуют, думаю, что многие это понимают) последствия того, что делают наши американские коллеги, в данном случае совместно с израильтянами, – тяжелейшие. Они будут «аукаться» ещё очень долго», - сказал Лавров.

Министр отметил, что сейчас наступил такой этап истории, который возвращает «назад к миру, где не было ничего», «никакого международного права, ни Версальской системы, ни Ялтинской системы – ничего».

«Соединенные Штаты официально заявили, что им никто не указ. Они заботятся только о своем благополучии. Это благополучие они готовы отстаивать любыми способами – госпереворотами, похищениями или убийствами руководителей тех стран, у которых есть нужные американцам природные ресурсы», - указал глава МИД.

По его словам, Европа предпринимает попытки «вернуть колониальную эпоху», «заставляя Венгрию, Словакию и любых других «диссидентов» просто слушаться тех, кто командует в Брюсселе».

«Когда наши американские коллеги нам говорят: давайте Украину сейчас урегулируем (причем мы к этому были готовы ещё на Аляске, теперь они начинают «колебаться»), посмотрите ещё, где можно сделать уступки, и потом у нас с вами откроются огромные экономические перспективы. Параллельно происходит то, что я сейчас вам описал. Нас вытесняют со всех энергетических мировых рынков. Потом останется только наша собственная территория. Американцы к нам придут и скажут, что они за сотрудничество с нами. Но если мы готовы на нашей территории осуществлять взаимовыгодные проекты и предоставлять американцам то, что их интересует, с учетом и наших интересов, то и наши интересы должны учитываться. Пока мы этого не видим. За пределами российских богатств тоже должны уважать. Это необычная ситуация – возвращение к тому, когда не было никаких рамок международных отношений. Было сказано прямо – интересы Соединенных Штатов превалируют над любыми международными договоренностями», - сказал Лавров.

Министр также обратил внимание на важность понимания глубины проблемы, имеющей долголетнюю историю при ведении переговоров.

«На Ближнем Востоке подход «рубить с плеча» в духе: «Я тут предложил – давайте соглашайтесь, пока не поздно» – никогда не сработает. Сейчас все хотят решения ООН по Палестине просто предать забвению, забыть про создание Палестинского государства. Это может сработать силовыми методами, как мы это наблюдаем в секторе Газа и на западном берегу реки Иордан. Это на какое-то время загонит проблему вглубь, но она никуда не денется. Всё равно взорвется. В очередной раз это будет «мина замедленного действия». Потому что несправедливость по отношению к палестинцам, к многочисленным решениям ООН о необходимости создания двух государств. Из этих решений выполнена только половина. Эта несправедливость широко ощущается в арабском мире, особенно на «арабской улице», - сказал Лавров.

Точно так же, по словам министра, «невозможно заниматься решением проблем, которые у кого-то возникают в отношениях с Исламской республикой Иран без погружения в историю этой одной из древнейших цивилизаций». «Без понимания того, что у многих народов есть такая черта, как национальная гордость, которой они не готовы поступаться в обмен на любые обещанные материальные блага. Поэтому от многих факторов зависит успех переговоров, но среди прочего, помимо понимания исторических первопричин той или иной конфликтной ситуации, личная химия играет значительную роль», - считает глава МИД.

Министр отметил, что задача дипломатии – отстаивать национальные интересы при уважении интересов достойных, порядочных партнёров.

По мнению Лаврова, говорить о прояснении Европейскому союзу российских «красных линий» в украинском урегулировании просто смешно, так как они давно были обозначены.

«Сейчас какие-то деятели Европейского Союза стали говорить: «Давайте мы всё-таки посмотрим. На каком-то этапе, не сейчас, попозже, нам придётся разговаривать с Россией, чтобы прояснить её «красные линии» и показать свои. Это просто несерьёзно. Это никакая не дипломатия, а в известной степени расизм, который предполагает пренебрежительное отношение к партнеру (в данном случае к Российской Федерации). Говорить, что им надо прояснить наши «красные линии», – смешно. Они давно были обозначены. А говорить о том, что Евросоюз в этой ситуации хочет свои «красные линии» нам разъяснить – это вообще неинтересно», - указал глава МИД, отметив, что никаких «красных линий», никаких разъяснений от РФ Евросоюзу не надо.

«Те, кто умеет слышать и слушать, давно должны были понять. Если речь идет о том, что какие-то представители элит продвигают свои совершенно корыстные, нереалистичные, иллюзорные цели, Бог им судья. История их научит чуть попозже», - добавил он.