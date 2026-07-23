Глава МИД РФ на встрече с Марко Рубио довел до американского коллеги информацию о положении дел на линии боевого соприкосновения, а также акцентировал недопустимость дальнейшей «накачки» Киева вооружениями, - МИД

Лавров подтвердил Рубио готовность РФ к политико-дипломатическому урегулированию в Украине Глава МИД РФ на встрече с Марко Рубио довел до американского коллеги информацию о положении дел на линии боевого соприкосновения, а также акцентировал недопустимость дальнейшей «накачки» Киева вооружениями, - МИД

Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Марко Рубио в Маниле подтвердил готовность Москвы к политико-дипломатическому урегулированию конфликта в Украине и приверженность договоренностям Анкориджа. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства 23 июля.

Согласно сообщению, в Маниле 23 июля «на полях» министерских мероприятий по линии АСЕАН состоялась встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с Госсекретарем США Марко Рубио.

В МИД отметили, что стороны провели «обстоятельный обмен мнениями по широкому кругу двусторонней и международной повестки дня в развитие недавних контактов на высшем уровне».

«При обсуждении украинской проблематики Сергей Лавров довел до американского коллеги информацию о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения и акцентировал недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружениями и в целом дестабилизирующей политики европейских стран, до сих пор стремящихся нанести России «стратегическое поражение»», - говорится в сообщении.

В российском ведомстве подчеркнули, что «Лавров вновь подтвердил готовность российской стороны к политико-дипломатическому урегулированию конфликта и приверженность тем предложениям, которые были выдвинуты американской стороной на встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже и на которые российский лидер дал согласие».

Отмечается, что была затронута региональная и международная проблематика, в том числе обстановка в Персидском заливе.

«Сергей Лавров и Марко Рубио приветствовали возобновление полноценных контактов между ГК «Роскосмос» и НАСА, а также высказались за развитие межпарламентских обменов и связей в области культуры», - указали в МИД.

«Внимание было также уделено нормализации условий функционирования дипломатических миссий России и США. Достигнута договоренность о продолжении контактов по линии внешнеполитических ведомств, в том числе в рамках участия двух стран в работе международных организаций», - резюмировали в российском ведомстве.