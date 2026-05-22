Лавров подтвердил неизменную позицию РФ о безальтернативности создания Палестинского государства Глава МИД РФ провел телефонный разговор с вице-президентом Палестины Хусейном Шейхом

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с вице-президентом Палестины, заместителем председателя Исполнительного комитета Организации освобождения Палестины (ООП) Хусейном Шейхом.

Как сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства в четверг, 21 мая, телефонный разговор состоялся по инициативе палестинской стороны.

В ходе беседы была обсуждена ситуация в зоне палестино-израильского конфликта с акцентом на необходимость обеспечения устойчивого прекращения огня в секторе Газа и скорейшего запуска работ по восстановлению практически полностью разрушенной гражданской инфраструктуры эксклава, а также нормализации обстановки на Западном берегу реки Иордан.

Подтверждена неизменная позиция Москвы о безальтернативности комплексного решения палестинской проблемы на известной международно-правовой основе, предусматривающей создание независимого Государства Палестина, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем.

Отдельно затронута тематика восстановления палестинского национального единства на политической платформе ООП, в том числе в контексте итогов состоявшейся 14-16 мая Восьмой генеральной конференции ФАТХ.

Были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-палестинских связей.