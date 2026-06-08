По словам главы МИД РФ, новые договоренности Украины о расширении военной поддержки Киева не создают условий для переговорного процесса

Лавров: письмо Зеленского Путину показало, что Киеву «не нужны переговоры» По словам главы МИД РФ, новые договоренности Украины о расширении военной поддержки Киева не создают условий для переговорного процесса

Разосланное по всему миру письмо Владимира Зеленского президенту России Владимиру Путину свидетельствует о том, что украинская сторона «не заинтересована в возобновлении переговоров». Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Бангладеш Халилуром Рахманом в Москве в понедельник, 8 июня.

Отвечая на вопрос о перспективах возобновления переговоров с Украиной, Лавров напомнил, что президент России Владимир Путин подробно высказывался на эту тему на Петербургском международном экономическом форуме.

По словам главы МИД РФ, Москва учитывает и опубликованное накануне «большое письмо» Зеленского, которое, как отметил Лавров, было адресовано Путину, но «почему-то было разослано всему миру».

«Так, наверное, вежливые люди не поступают. И президент оценил это письмо скорее как указание на то, что переговоры Украине не нужны», - сказал министр.

Возможности переговоров на фоне новых военных договоренностей Киева

Глава российского дипведомства считает, что новые договоренности Украины с Великобританией, Францией и Германией о расширении военной поддержки Киева не создают условий для переговорного процесса.

Лавров напомнил, что в Лондоне руководители Великобритании, Франции и Германии вместе с Зеленским подписали документ о стратегической поддержке Киева. По словам министра, речь шла в том числе о подготовке к развертыванию так называемых «стабилизационных» сил и поставках Украине дополнительных дальнобойных вооружений для ударов по российской территории.

«Я не знаю, как на этом фоне можно о каких-то переговорах говорить», - заявил Лавров.

Москва заявила об отсутствии интереса США к договоренностям в Анкоридже

Лавров также затронул российско-американский трек и заявил, что США, по оценке Москвы, не проявляют интереса к возвращению к пониманиям, достигнутым в Анкоридже.

По словам министра, почти год назад на Аляске президент России Владимир Путин, «проявляя дух компромисса», принял конкретные предложения президента США Дональда Трампа.

«Я очень надеюсь, что опыт предыдущих провалов, когда Запад отказывался выполнять им же поддержанные договоренности, не повторится в отношении договоренности Аляски. Но пока, к огромному сожалению, наши американские партнеры не проявляют к этому какого-либо интереса», - сказал Лавров.

Он отметил, что Путин недавно подтвердил готовность Москвы руководствоваться пониманиями, которые были обозначены на встрече в Анкоридже. При этом, по словам Лаврова, российскую сторону тревожат заявления в Вашингтоне и Брюсселе о невозможности посредничества из-за поддержки Украины.

Министр упомянул, в частности, заявление госсекретаря США Марка Рубио, который, по словам Лаврова, на слушаниях в Конгрессе сказал, что Соединенные Штаты не могут быть посредником, поскольку поддерживают Украину. Аналогичную позицию, как отметил глава МИД РФ, высказывали представители Евросоюза.

Лавров обвинил генсека ООН в «подыгрывании Западу»

На пресс-конференции Лавров также раскритиковал генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, заявив, что тот, по оценке Москвы, не следует требованию беспристрастности, предусмотренному его должностью.

Глава МИД РФ напомнил, что, согласно Уставу ООН, генеральный секретарь должен быть беспристрастным и содействовать реализации задач организации «во всей их полноте и взаимосвязи, а не выборочно».

«К сожалению, нынешний генсек, которого я очень хорошо и давно знаю, который много работал в системе ООН, не соответствует этим требованиям, откровенно подыгрывает Западу, в том числе в украинском вопросе», - считает Лавров.

По словам министра, последние публичные заявления генсека ООН и его сотрудников сводились к необходимости выполнять Устав ООН и соблюдать территориальную целостность Украины. Лавров отметил, что на его вопросы о других принципах Устава, включая право народов на самоопределение, генсек отвечал, что «это к делу не относится».

Лавров указал на двойные стандарты

Глава МИД РФ сравнил реакцию ООН на украинский вопрос с позицией по Гренландии. По его словам, в случае с Гренландией и США руководство ООН заявляло о необходимости учитывать международное право, Устав ООН, территориальную целостность Дании и право гренландцев на самоопределение.

Лавров заявил, что Москва поинтересовалась у генсека ООН, почему принцип самоопределения признается в отношении гренландского народа, но не применяется к тем, кто, по словам министра, «отказался принять результаты событий 2014 года» в Украине.

«Ответ был в духе нынешнего руководства секретариата, что это - другое», - сказал Лавров.

Он добавил, что подобным образом, по его оценке, отвечает и Запад, когда Москва указывает ему на противоречия в позиции.