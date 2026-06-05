Глава МИД РФ на полях ПМЭФ затронул ситуацию вокруг Ирана и перспективы урегулирования в Украине

Лавров: одной из целей атаки на Иран был срыв его диалога с арабскими странами Глава МИД РФ на полях ПМЭФ затронул ситуацию вокруг Ирана и перспективы урегулирования в Украине

Одной из ключевых задач действий США и Израиля против Ирана было недопущение нормализации отношений между Тегераном и арабскими государствами. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу RT Arabic в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Текст заявления опубликовала пресс-служба МИД РФ в четверг, 4 июня.

«Одной из задач этого авантюрного действия, нисколько не сомневаюсь, было не допустить наметившегося процесса сближения, нормализации отношений между арабами и Ираном», - сказал Лавров.

По его словам, Москва обновила российскую Концепцию безопасности в зоне Персидского залива и направила ее странам Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, а также Тегерану. Министр отметил, что документ предусматривает, в частности, меры по укреплению доверия, транспарентность в военной сфере и возможные договоренности о ненападении.

Лавров подчеркнул, что площадки вроде БРИКС могут способствовать диалогу между Ираном и арабскими странами. Он напомнил, что в объединение входят как Иран, так и Объединенные Арабские Эмираты, а ряд арабских государств, включая Саудовскую Аравию, демонстрируют готовность к обсуждению вопросов безопасности.

Говоря о ситуации вокруг Ормузского пролива, глава МИД РФ заявил, что до начала эскалации он был открыт для судоходства. По словам Лаврова, требования США к Ирану «открыть» пролив выглядят необоснованными.

«К чему сам разговор о том, что Иран должен открыть Ормузский пролив? Он и так был открыт», - отметил министр.

Лавров связал происходящее с интересами США на мировых энергетических рынках. Он заявил, что Вашингтон на определенном этапе выступал с идеей контроля над Ормузским проливом «50 на 50» с Ираном.

«Это все опять про нефть, про энергетические рынки мира», - подчеркнул глава российской дипломатии.

Министр также заявил, что действия США и Израиля могли повлиять на отношение Ирана к принципу необладания ядерным оружием. По его словам, до нападения руководство Ирана было привержено соответствующей позиции, однако агрессия могла изменить настроения в иранской верхушке и обществе.

Москва заявила о готовности к переговорам по Украине

Касаясь украинского конфликта, Лавров заявил, что Россия, по словам президента РФ Владимира Путина, всегда была готова к переговорам, однако Москва не видит такой готовности со стороны Киева и его западных партнеров. По словам министра, главная проблема заключается не только в отсутствии готовности к диалогу, но и в отсутствии «договороспособных партнеров».

Глава МИД РФ прокомментировал недавние заявления госсекретаря США Марко Рубио в Конгрессе. По словам Лаврова, Рубио заявил, что хотел бы завершения конфликта на Украине в текущем году, однако оценил такие шансы невысоко, поскольку стороны пока не готовы к уступкам, «особенно Россия».

Лавров назвал такую оценку «странной», напомнив о встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже 15 августа 2025 года. По словам министра, тогда российская сторона приняла предложения США, которые касались первоочередных шагов для прекращения боевых действий и начала переговоров по политическому урегулированию.

По словам главы МИД РФ, после согласия Москвы с американскими предложениями Вашингтон начал менять свою позицию. Лавров заявил, что вместо продвижения этих инициатив в контактах с Киевом США теперь фактически предлагают сторонам «самим разбираться», что, по его оценке, не выглядит последовательной линией.

Министр также обратил внимание на заявление Рубио о том, что США не являются посредником в украинском конфликте, поскольку последовательно поддерживают Украину и продолжают поставки вооружений. По мнению Лаврова, это означает, что различия между подходами Вашингтона и европейских стран к украинскому конфликту фактически исчезли.

«То, что сказал госсекретарь США Марко Рубио в Конгрессе о роли США не как посредника, а как страны, поддерживающей Украину, свидетельствует об обратном: что война Джо Байдена стала войной Дональда Трампа», - заявил Лавров.

Глава МИД РФ подчеркнул, что Москва приветствует сам факт диалога с Вашингтоном, однако считает важным не только поддерживать контакты, но и выполнять достигнутые договоренности. По его словам, если бы США действительно продвигали собственную инициативу, стороны уже могли бы находиться за столом переговоров, а боевые действия были бы прекращены.

Лавров раскритиковал позицию Европы

Говоря о Европе, министр заявил, что нынешние элиты ЕС провалили возможности для диалога с Москвой. По словам Лаврова, из европейских столиц вновь звучат заявления о необходимости разговаривать с Россией, однако Брюссель, как считает глава МИД РФ, уже имел «огромное количество шансов» и все их упустил.

Лавров также подверг критике заявления генсека НАТО Марка Рютте о будущем членстве Украины в альянсе. По словам министра, Рютте в Киеве заявил, что Украина будет в НАТО, несмотря на позицию Трампа о неприемлемости такого сценария.

Глава МИД РФ также заявил, что Европе, по его мнению, проще втягивать Украину в НАТО, чем принимать ее в Евросоюз. Лавров выразил мнение, что вступление Украины в ЕС стало бы для объединения «роковым шагом».

Министр утверждает, что Европа стремится сохранить Украину в качестве постоянного плацдарма против России и продолжает поддерживать Киев, поскольку он «воюет против Российской Федерации» за западные интересы.