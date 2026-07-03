Третьего июля глава МИД РФ провел встречу с кандидатом на пост генсека ООН Каролин Родригес-Биркет

Лавров обсудил с кандидатом на пост генсека ООН требования РФ к будущему главе организации Третьего июля глава МИД РФ провел встречу с кандидатом на пост генсека ООН Каролин Родригес-Биркет

Глава МИД России Сергей Лавров на встрече с кандидатом на пост генсекретаря ООН Каролин Родригес-Биркетт (Гайана) разъяснил требования Москвы к претендентам на эту должность. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства по итогам беседы.

Согласно сообщению ведомства, 3 июля Лавров провел встречу с кандидатом на пост генсекретаря ООН Родригес-Биркетт.

«Каролин Родригес-Биркетт (Гайана) представила свою предвыборную программу. Сергей Лавров разъяснил требования, предъявляемые российской стороной к претендентам на высший ооновский пост», - следует из сообщения.

Отмечается, что с обеих сторон подтверждена приверженность центральной координирующей роли ООН в мировых делах.