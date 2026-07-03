Лавров обсудил с кандидатом на пост генсека ООН требования РФ к будущему главе организации

Olga Keskin
03 Июля 2026•Обновить: 03 Июля 2026
Глава МИД России Сергей Лавров на встрече с кандидатом на пост генсекретаря ООН Каролин Родригес-Биркетт (Гайана) разъяснил требования Москвы к претендентам на эту должность. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства по итогам беседы.
Согласно сообщению ведомства, 3 июля Лавров провел встречу с кандидатом на пост генсекретаря ООН Родригес-Биркетт.
«Каролин Родригес-Биркетт (Гайана) представила свою предвыборную программу. Сергей Лавров разъяснил требования, предъявляемые российской стороной к претендентам на высший ооновский пост», - следует из сообщения.
Отмечается, что с обеих сторон подтверждена приверженность центральной координирующей роли ООН в мировых делах.