Лавров обсудил с главой МИД Пакистана ситуацию в Персидском заливе

Глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с пакистанским коллегой Исхаком Даром обсудил ситуацию в зоне Персидского залива. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, размещенном на сайте ведомства в пятницу.

«В ходе беседы стороны обсудили актуальные аспекты российско-пакистанского взаимодействия, а также обменялись мнениями касательно ситуации в Персидском заливе», - следует из публикации.

Отмечается, что Лавров «высоко оценил посредническую роль Исламабада в интересах достижения устойчивых договорённостей между Ираном и США».

«Подтверждена готовность России содействовать этим усилиям», - подчеркнули в МИД.