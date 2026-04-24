Лавров обсудил с главой МИД Пакистана ситуацию в Персидском заливе

Olga Keskin
24 Апрель 2026•Обновить: 24 Апрель 2026
Глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с пакистанским коллегой Исхаком Даром обсудил ситуацию в зоне Персидского залива. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, размещенном на сайте ведомства в пятницу.
Согласно сообщению, 24 апреля состоялся телефонный разговор между Лавровым и заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Исламской Республики Пакистан Мухаммадом Исхаком Даром.
«В ходе беседы стороны обсудили актуальные аспекты российско-пакистанского взаимодействия, а также обменялись мнениями касательно ситуации в Персидском заливе», - следует из публикации.
Отмечается, что Лавров «высоко оценил посредническую роль Исламабада в интересах достижения устойчивых договорённостей между Ираном и США».
«Подтверждена готовность России содействовать этим усилиям», - подчеркнули в МИД.