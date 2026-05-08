Лавров обсудил с главами МИД Саудовской Аравии и ОАЭ ситуацию вокруг Ормузского пролива

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд обсудили ситуацию в Ормузском проливе и вокруг него. Об этом говорится в сообщении российского МИД по итогам телефонного разговора министров, который состоялся 8 мая.

«В центре обсуждения была ситуация в Ормузском проливе и вокруг него. С обеих сторон высказана позиция в пользу недопустимости возвращения к эскалации и необходимости продолжить ведущиеся дипломатические контакты с целью скорейшего достижения устойчивой долгосрочной договоренности по всем аспектам урегулирования кризиса», - следует из публикации.

Отмечается, что «особо акцентировалась задача восстановления режима свободы судоходства в том виде, как он существовал до конца февраля».

«Отмечена также целесообразность вернуться к усилиям по всеобъемлющей нормализации отношений между Ираном и арабскими монархиями на длительную перспективу», - говорится в сообщении.

С российской стороны была подтверждена готовность содействовать прогрессу на упомянутых направлениях с учётом интересов всех вовлечённых сторон, - добавили в МИД РФ.

Лавров поговорил по телефону с главой МИД ОАЭ

Лаврова также провел телефонный разговор с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абдаллой Бен Заидом Аль Нахайяном.

«Главной темой была ситуация вокруг Ормузского пролива, включая дискуссии на эту тему в рамках ООН. С российской стороны была подчёркнута необходимость сосредоточиться на поддержке продолжающихся переговорных усилий между Ираном и США. Подтверждена позиция Москвы о недопустимости подвергать угрозе перспективы стабилизации путём возобновления боевых действий, в результате которых страдает мирное население и наносится ущерб гражданской инфраструктуре как в Иране, так и в соседних с ним арабских странах», - говорится в публикации.

Отмечается, что главы внешнеполитических ведомств договорились оставаться в контакте и стремиться к согласованию подходов всех вовлечённых сторон к поискам путей долгосрочного устойчивого урегулирования.

А.Бен Заид Аль Нахайян, в свою очередь, поздравил Лаврова с наступающим Днём Победы. «Министры выразили общее мнение о необходимости укреплять многостороннюю систему, созданную на основе Устава ООН по итогам Второй мировой войны», - отмечается в сообщении.

Состоялся обмен мнениями по некоторым вопросам двусторонних отношений, включая график предстоящих контактов, - добавили в МИД .