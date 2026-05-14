Российский министр обсудил с коллегами из Бразилии, Египта, Таиланда и Ирана ситуацию на Ближнем Востоке и двустороннее сотрудничество

Лавров обсудил международную повестку с главами МИД на полях совещания БРИКС Российский министр обсудил с коллегами из Бразилии, Египта, Таиланда и Ирана ситуацию на Ближнем Востоке и двустороннее сотрудничество

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 14 мая провел в Нью-Дели ряд двусторонних встреч на полях совещания глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС. Об этом сообщила пресс-служба МИД РФ в четверг, 14 мая.

Российский министр обсудил с коллегами из Бразилии, Египта, Таиланда и Ирана международную повестку, ситуацию на Ближнем Востоке, а также развитие двустороннего сотрудничества.

В ходе встречи с министром иностранных дел Бразилии Мауро Виейрой стороны обменялись мнениями по актуальным международным вопросам, включая ситуацию в зоне Персидского залива и развитие обстановки в Латинской Америке.

Отдельное внимание было уделено дальнейшему укреплению российско-бразильского стратегического партнерства и графику предстоящих контактов между двумя странами.

На встрече с министром иностранных дел, международного сотрудничества и по вопросам египтян за рубежом Египта Бадром Абдельати Лавров обсудил ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе обстановку вокруг Ирана.

Стороны подчеркнули необходимость мирного урегулирования кризиса и активизации усилий международного сообщества для достижения долгосрочного и устойчивого решения с учетом законных интересов государств региона.

Кроме того, министры затронули вопросы дальнейшего развития российско-египетского сотрудничества, которое охватывает широкий круг направлений.

В рамках контактов на полях совещания БРИКС Лавров также провел переговоры с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Таиланда Сихасаком Пхуангкеткэу.

Стороны рассмотрели ключевые вопросы российско-таиландских отношений, включая развитие торгово-инвестиционного, научно-технического и гуманитарного взаимодействия.

Отдельно была отмечена важность укрепления договорно-правовой базы двусторонних связей.

Министры также обменялись оценками по вопросам координации в рамках БРИКС и на других многосторонних площадках, а также по актуальным международным и региональным темам.

Одной из центральных стала встреча Лаврова с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. Главы внешнеполитических ведомств подробно обсудили ход переговорного процесса, связанного с урегулированием вооруженного конфликта на Ближнем Востоке.

Российская сторона подчеркнула важность сохранения режима прекращения огня и недопущения срыва политико-дипломатических усилий, направленных на достижение комплексной ирано-американской договоренности и долгосрочную стабилизацию ситуации в регионе.

Лавров вновь подтвердил готовность России оказывать добрые услуги сторонам в поиске взаимоприемлемых решений.

Министры также рассмотрели актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и подтвердили настрой на дальнейшее укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства между Россией и Ираном.