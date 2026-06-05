Лавров на ПМЭФ встретился с генсеком Форума стран — экспортеров газа

Ulviyya Amoyeva
05 Июня 2026•Обновить: 05 Июня 2026
Глава МИД РФ Сергей Лавров провел встречу с генеральным секретарем Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) Филипом Мшелбилой.
Как сообщили российские государственные СМИ в пятницу, 5 июня, встреча прошла «на полях» Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Глава МИД РФ пригласил генсека организации на Восьмой саммит ФСЭГ, который пройдет 27 октября 2026 года в Москве.
«Разумеется, я проинформирую вас о деталях подготовительной работы. И мы очень надеемся, что этот саммит станет еще одним очень важным шагом на пути укрепления позиций бизнеса стран и тех, кто обеспечивает справедливость на мировом энергетическом рынке», - сказал Лавров.
В свою очередь генеральный секретарь отметил, что необходимо «сбалансировать интересы» всех стран, входящих в организацию. «И мы пытаемся это сделать», - сказал он.
Форум стран-экспортеров газа - международная межправительственная организация. Соглашение о функционировании ФСЭГ вступило в силу 30 сентября 2009 года.
Полноправными членами ФСЭГ являются Алжир, Боливия, Египет, Экваториальная Гвинея, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Россия, Тринидад и Тобаго, ОАЭ, Венесуэла.
Россия является полноправным членом ФСЭГ с 2009 года.