Глава МИД РФ считает , что требование сначала прекратить огонь, а затем начать переговоры с участием западных стран и Украины означает выдвижение Москве ультиматума

Лавров назвал предложения Запада по переговорам с РФ «ультиматумом» Глава МИД РФ считает , что требование сначала прекратить огонь, а затем начать переговоры с участием западных стран и Украины означает выдвижение Москве ультиматума

Предложения Запада о возобновлении переговоров с Россией после прекращения огня представляют собой «ультиматум». Об заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телекомпании ВГТРК.

«Запад сейчас нам говорит, что они ещё подумают, когда стоит возобновить переговоры с нами, но это будут переговоры, где за одним столом бы сидела Европа, Америка, (президент Украины) Владимир Зеленский, президент России Владимир Путин. И перед этим необходимо, по их мнению, объявить перемирие, прекращение огня. После этого они, западники, введут многонациональные силы во главе с Францией и Англией и потом, значит, сядут поговорить. Что это означает? Это ультиматум», - сказал Лавров.

По мнению министра, если РФ «замрет» на линии соприкосновения, то киевская администрация «сохранится». «Никакие территории, где были референдумы, они признавать не будут», - указал он.

Лавров считает, что «мир с огромным вниманием, некоторые – с замиранием сердца», смотрит на то, чем закончится война в Украине, «навязанная» РФ Западом, в ответ на которую Путин объявил о начале «специальной военной операции».

«Сейчас они даже ничего не пытаются скрывать, замаскировывать, загримировывать. Сначала они открыто объявили о «стратегическом поражении», которое нужно нанести России. Потом, наблюдая за ситуацией на линии боевого соприкосновения, по сути, на фронте, они отошли от этой риторики. Сейчас, когда Владимир Зеленский, постоянно отступая в Донбассе и на других направлениях фронта, перешёл от безысходности к откровенно террористической деятельности, и они видят, как достигают цели многие его дальнобойные средства, они стали пиарить эту фазу происходящего как «перелом», - отметил глава МИД РФ.

Он отметил, что опять появился лозунг нанесения «стратегического поражения» России. «Появился лозунг «деколонизации» России, под чем в очередной раз откровенно подразумевается «расчленение» нашей страны. Возрождение надежд, которые на этапе исчезновения СССР Запад тоже испытывал, глядя, как на Дальнем Востоке, на Урале, не говоря уже про Кавказ, появились сепаратистские движения. Они лелеяли надежду на то, что всё это сейчас развалится и можно будет по кусочку «подбирать». По-моему, они уже даже прикидывали, кому что должно достаться», - выразил уверенность Лавров.

Кроме того, российский министр заявил, что прибалтийские страны стали «главными боеголовками» против России.

«Вот Прибалтика. Когда в 2004 году я только занял министерский пост, они (западные страны) стали втягивать Прибалтику в очередную волну расширения НАТО. Президент России Владимир Путин спросил у них: зачем они это делают, мы же договаривались. Нам ответили, что, дескать, Вы же понимаете, у них осталось от периода пребывания в составе Советского Союза такое ощущение, что они были оккупированы, подневольны, и у них этот страх по-прежнему остаётся, а мы их в НАТО и в Евросоюз возьмём, и они успокоятся», - сказал он.

«Ну и что, успокоились? Они сейчас главные «боеголовки», которых натравливают на нас, зная их такой «горячий характер», этих эстонских парней. Литва с Латвией сейчас заявили, что они отменяют запрет на размещение ядерного оружия на своей территории», - подчеркнул глава МИД.

Так что, по мнению Лаврова, «полагаться нужно только на себя», как неоднократно подчёркивал президент РФ.

Лавров также отметил, что президент России , когда пришёл к власти, был абсолютно открыт к равноправному стратегическому партнёрству с Западом.

«То, что сейчас наши бывшие союзники, а именно англосаксы, с разной степенью остервенелости (Лондон больше, США чуть поменьше) воюют против нас через Украину, накачивая её самыми современными вооружениями, объявляя о том, что они будут производить специально для Украины новые смертоносные и высокотехнологичные противоракетные системы, такого никогда не было. «Специальную военную операцию» мы начали в условиях, когда общество было спокойно, комфортно, в целом удовлетворено своим жизненным уровнем. И то, что это тоже не устраивало Запад, – факт. Они не хотели, чтобы общество было спокойным, они хотели возбудить его против власти, готовили провокации. Они не могут честно конкурировать. Они во всём боятся честной конкуренции», - считает он.

Отсюда, по словам Лаврова, и санкции, «чтобы удержать позиции, безвозвратно ускользающие после пятисотлетнего доминирования Запада».

«Они восполняют свои провалы на той самой линии боевого соприкосновения, пытаясь террористическими актами подорвать уклад жизни, к которому привыкли люди. Уже в Москве и Санкт-Петербурге ощущаются беспилотные атаки, а в приграничных районах и областях Российской Федерации люди испытывают на себе все тяготы военного положения. Честно говоря, я очень горд за то, что народ воспринимает это правильно – так, как велела нам история», - заключил глава МИД.