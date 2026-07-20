Глава МИД РФ выступил с заявлениями на встрече с северокорейской коллегой Цой Сон Хи в Москве

Лавров: Москва и Пхеньян намерены придать новый импульс двустороннему сотрудничеству Глава МИД РФ выступил с заявлениями на встрече с северокорейской коллегой Цой Сон Хи в Москве

Москве и Пхеньяну важно посмотреть, какой дополнительный импульс можно придать сейчас двустороннему сотрудничеству.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи в Москве.

«Сегодня наша с вами задача, уважаемый товарищ министр, посмотреть, какой дополнительный импульс мы можем придать сотрудничеству как по двусторонним каналам, так и в том, что касается проблем региональной и международной безопасности», - цитируют министра российские государственные СМИ.

Россия никогда не забудет, как бойцы КНДР сражались за Курскую область

Бойцы Корейской народной армии ценой своей жизни приближали освобождение Курской области, российский народ никогда не забудет их подвиг, заявил глава МИД РФ.

Союзнические отношения Москвы и Пхеньяна сохраняются и по сей день, отметил Лавров. «Наиболее ярко это проявилось в Курской области, где бойцы Корейской народной армии плечом к плечу сражались вместе с нашими бойцами за российскую землю, как за свою, и ценой жизни приближая освобождение этой земли от укронацистов и иностранных наемников», - сказал он.

«Наш народ никогда не забудет беспримерные подвиги, исключительное мужество корейских военнослужащих, их самоотверженность, которые были проявлены в ходе сражений вместе с нами в одном окопе против общего врага», - добавил Лавров.

В Пхеньяне 26 апреля состоялась церемония открытия Мемориального комплекса и Музея боевых подвигов героев зарубежных военных операций, напомнил глава МИД России.

Как сообщили ранее в российском дипведомстве, Цой Сон Хи прибыла в столицу с официальным визитом по приглашению Лаврова.



В воскресенье президент РФ Владимир Путин принял ее в Кремле. Также во встрече участвовали глава МИД РФ и помощник российского лидера Юрий Ушаков.

