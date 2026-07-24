На полях СМИД ШОС глава МИД России также провел переговоры с узбекским коллегой Бахтиёром Саидовым

Лавров и Арагчи обсудили эскалацию в Персидском заливе На полях СМИД ШОС глава МИД России также провел переговоры с узбекским коллегой Бахтиёром Саидовым

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях заседания Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС в Чолпон-Ате провел серию двусторонних встреч, одной из которых стали переговоры с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи.



Как сообщила пресс-служба МИД РФ в пятницу, 24 июля, основное внимание стороны уделили резкому обострению ситуации в Персидском заливе и перспективам урегулирования конфликта.

Российская сторона подчеркнула необходимость как можно скорее выйти на устойчивые договоренности о прекращении боевых действий, что позволит восстановить стабильность, безопасность и свободу судоходства в регионе. Кроме того, министры обсудили ряд актуальных вопросов российско-иранской двусторонней повестки.

В тот же день Лавров также встретился с министром иностранных дел Узбекистана Бахтиёром Саидовым. Стороны рассмотрели актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, обменялись мнениями по региональной и международной повестке, а также подтвердили взаимный настрой на дальнейшее укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства и союзнических отношений между Россией и Узбекистаном.