Об этом министр иностранных дел РФ заявил по итогам переговоров с главой МИД Чада Абдулайе Сабре Фадулом

Лавров: Запад пытается подорвать отношения России со странами Сахеля Об этом министр иностранных дел РФ заявил по итогам переговоров с главой МИД Чада Абдулайе Сабре Фадулом

Запад пытается подорвать отношения России со странами Сахаро-Сахельского региона, используя для этого «украинских боевиков». Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Чада Абдулайе Сабре Фадулом.

По словам Лаврова, Москва, несмотря на действия Запада, намерена продолжить укрепление сотрудничества с государствами региона, в том числе в сфере безопасности.

Он подчеркнул, что Россия продолжит содействовать повышению боеспособности национальных вооруженных сил и подготовке военнослужащих стран Сахеля.

Лавров также заявил, что Россия «несмотря ни на что» будет выполнять обязательства по поставкам продовольствия африканским государствам.

Министр сообщил, что президент Чада лично примет участие в третьем саммите Россия – Африка. По его словам, вопросы сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом займут важное место в повестке форума и получат дополнительное закрепление в его итоговых документах.

Комментируя другие международные вопросы, Лавров заявил, что европейские страны пытаются сорвать договоренности между Россией и США по урегулированию украинского кризиса. Он также обвинил Украину в «террористических атаках», в том числе на инфраструктуру газопровода «Голубой поток», проходящего в Турцию, выразив надежду, что Анкара даст в ответ на эти действия «жесткий сигнал».

Министр иностранных дел РФ заявил, что американский президент Дональд Трамп не отрицает достигнутых договоренностей с Россией на Аляске, отметив при этом, что Европа и Киев говорят об обратном. «Если вы почитаете выступление президента Трампа сразу после Аляскинского саммита, он в превосходных тонах отзывался о договоренности, говорил, что мы теперь запустили процесс. Европа и Украина сказали, что не участвовали, что их это не касается. Сейчас они сделали все, чтобы попытаться увести Соединенные Штаты в сторону. Президент Трамп не комментирует эти попытки и не говорит о том, что Аляски больше не существует. А вот европейцы и украинский режим публично заявили, что аляскинские договоренности мертвы, мы их похоронили»,-сказал дипломат.

Кроме того, глава МИД РФ заявил, что атаки на Иран «закрывают дверь к урегулированию».

Перед пресс-конференцией Лавров и министр иностранных дел Чада Абдулайе Сабре Фадул подписали соглашение о безвизовом режиме для взаимных поездок дипломатов двух стран.