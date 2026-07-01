Лавров: Запад пытается «манипулировать» МККК в политических целях

Запад не хочет относиться с уважением к основам, на которых зиждется Международный Комитет Красного Креста (МККК), а стремиться «манипулировать его деятельностью в своих политических корыстных интересах». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, открывая переговоры с президентом МККК Мирьяной Сполярич.

«Разумеется, хотим укрепления Международного Комитета на тех принципах, которые лежат в основе его деятельности с самого начала его создания, – это, прежде всего, независимость, беспристрастность. Ценим, что руководство Комитета на протяжении долгих десятилетий всегда стремится отстаивать эти принципы. Эта задача обретает в нынешних условиях особое значение, учитывая, что наши западные коллеги, к огромному сожалению, не хотят относиться с уважением к основам, на которых зиждется Международный Комитет Красного Креста, и хотят, проще говоря, манипулировать его деятельностью в своих политических корыстных интересах», - сказал Лавров.

Министр отметил, что «эти попытки особенно наглядно проявляются в связи с кризисом на Украине, где западные страны всячески стараются обелить и выгородить киевский режим».

По словам Лаврова, в ходе визита состоится полезное обсуждение ситуации, которая разворачивается в Украине, «в преломлении к международному гуманитарному праву».

«Хочу подчеркнуть, что мы, несмотря ни на что, будем выполнять свои обязательства по международному гуманитарному праву. Рассчитываем, что Вы будете адресовать аналогичные призывы и другим Вашим партнерам.Конкретные аспекты нашего взаимодействия с Комитетом по гуманитарным вопросам, включая положение пленных, обмен пленными, будут обсуждаться не только здесь сегодня, но и в ходе Ваших встреч в Министерстве обороны Российской Федерации, с уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Я.В.Лантратовой и с уполномоченным при президенте Российской Федерации по правам ребенка М.А.Львовой-Беловой», - указал он.

При этом глава МИД подчеркнул, что взаимодействие МККК с РФ не ограничивается украинской тематикой. «К сожалению, в мире растёт число гуманитарных кризисов, в том числе в Африке, на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии», - добавил он.