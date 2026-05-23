Лавров: Запад пытается «втянуть» Армению в ошибочную логику, чтобы навредить РФ В Евразии уже вовсю идёт война нового типа и «есть качественные признаки, свидетельствующие о принципиально ином характере боевых действий», - глава МИД РФ

Запад пытается «втянуть» Армению в ошибочную логику, чтобы навредить России. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на ежегодной ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).

Министр отметил, что в Евразии уже вовсю идёт война нового типа и «есть качественные признаки, свидетельствующие о принципиально ином характере боевых действий».

«Вслед за подготовленной Западом агрессией Украины против России с очередной попыткой ослабить нашу страну, выбить её из числа ключевых мировых игроков, началась операция в Персидском заливе, Ормузском проливе. Были столкновения на границах крупных государств и в южной, и в восточной части Азиатского континента. Не говоря уже про Латинскую Америку, где далеко не всё закончено, как мы можем понимать», - сказал Лавров.

По словам Лаврова, охват действий такого рода является «глобальным и универсальным». «Насколько интенсивность каждого из этих эпизодов и конфликтов тянет на объединение под названием «Мировая война», думаю, что это поймут историки чуть-чуть попозже», -указал глава МИД.

«Один вывод, который хотел бы обозначить. Сейчас много говорят (не все, но многие), что нам нужно «не потерять позиции» на одном континенте, на другом, за одним океаном, за другим океаном, потому что Запад пытается «растащить» наших союзников. Прежде всего, начиная с наших соседей, как он это делал с Грузией, Молдовой, как сейчас делают с Украиной. Армению пытаются втянуть в ту же ошибочную логику. С одной только целью – сделать России как можно «больнее», если хотите, сделать более сложной задачу сохранения и укрепления России как по-настоящему великой державы-цивилизации», - сказал Лавров.

Министр также сообщил о необходимости восстановления посольств в Африке, где РФ сейчас много работает.

«Но когда говорим о необходимости укрепить влияние России во всём мире, привлекательность России как цивилизации, как партнёра, как товарища, который всегда выполняет то, о чём договаривается, то единственная главная задача, реализация которой позволит укрепить это влияние –выполнить все цели «специальной военной операции». За тем, как она идёт, пристальнейшим образом наблюдают и наши друзья, и наши соседи, и наши противники и враги», - резюмировала глава МИД.