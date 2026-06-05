Лавров: заинтересованность Уиткоффа и Кушнера в нормализации отношений с РФ ни во что не материализуется Глава дипведомства заявил об искренней заинтересованности переговорщиков США в нормализации с РФ

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер искренне заинтересованы в нормализации отношений с Россией, но это пока ни во что не материализуется. Об этом заявил в интервью «Известиям» министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу, 5 июня.

«Мы ценим то, что переговорщики, господа Уиткофф и Кушнер, очень добрые чувства испытывают к нашей стране. Насколько можем судить по их высказываниям, они искренне заинтересованы в том, чтобы эти отношения нормализовались, но интересы пока ни во что не материализуются», - отметил глава российской дипломатии.

Лавров также заявил об отсутствии реакции США на призывы вернуть дипсобственность РФ. США «никак не реагируют» на требования Москвы вернуть российскую дипломатическую собственность, которая была «незаконно арестована» еще при администрации экс-президента Барака Обамы, отметил глава дипведомства.

«Нет никакой реакции и на наш призыв вернуть дипломатическую собственность, незаконно арестованную еще Обамой перед первым сроком президентства Дональда Трампа. Никакой реакции нет, намеки: «вот давайте урегулируем Украину, потом будет легче двигаться по всем направлениям», — заявил министр.

Администрация президента США Дональда Трампа продолжает придерживаться внешнеполитического курса своего предшественника Джо Байдена в отношении украинского кризиса, отметил глава ведомства.

Накануне американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты нельзя назвать беспристрастным посредником в процессе урегулирования конфликта на Украине, поскольку Вашингтон принимает сторону Киева. «Но то, что сказал госсекретарь США Марко Рубио в конгрессе о роли США не как посредника, а как страны, поддерживающей Украину, свидетельствует об обратном: что война Джо Байдена стала войной Дональда Трампа», — сказал Лавров.

- Россия поддерживает диалог США и Ирана

Россия поддерживает диалог между США и Ираном по вопросу урегулирования конфликта, заявил Сергей Лавров. «И не зря Соединенные Штаты явно, судя по их заявлениям, по их действиям, понимают и испытывают дискомфорт от этой ситуации, не знают, как из нее выйти. Конечно, отвечать прежде всего им, но мы всячески поддерживаем диалог, который худо-бедно между Вашингтоном и Тегераном идет, при посредничестве пакистанцев. Саудовцы, египтяне тоже стремятся оказать содействие. И очень важно, чтобы все-таки этот диалог продолжался. И договоренность, которая будет достигнута, должна учитывать интересы Ирана и соседних с ним стран», — заявил министр.

Россия ранее неоднократно выступала за дипломатическое урегулирование кризиса вокруг Ирана и предлагала развивать региональный диалог по безопасности в Персидском заливе.

- Армения проходит испытание выборов между ЕАЭС и ЕС

Армения проходит испытание выбором между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Евросоюзом (ЕС), заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Сейчас соседняя Армения тоже проходит испытание вот этим евросоюзовским клише «или-или, выбирайте». Президент Путин на эту тему очень подробно говорил и на пресс-конференции 9 мая: Армения должна сама решать, должна сама делать выбор, хочет она оставаться в ЕАЭС или присоединяться к ЕС, мы будем уважать любой выбор армянского [народа], но пусть этот выбор будет сделан», — сказал он.

По словам главы МИД РФ, если Ереван уже принял закон о начале официального движения в ЕС, значит, власти Армении сами поставили вопрос ребром. «Если такой закон есть, значит, ты уже сам поставил вопрос ребром, но тогда давайте отвечать за свои слова и обратимся к народу», — подчеркнул министр.

В марте парламент Армении принял законопроект о начале процесса вступления страны в Евросоюз. При этом премьер-министр страны Никол Пашинян ранее заявлял, что пока Армения официально не подаст заявку в ЕС на полноправное членство, референдума не будет.

- Попытки Европы влиять на США по Украине

Наиболее серьезной проблемой в вопросе урегулирования российско-украинского конфликта сейчас выступает «отсутствие нацеленности» США закрепить свои подходы с участием Киева и убедить Европу «не мешать» этому процессу, заявил российский министр.

«США — единственные, кто признал необходимость устранить первопричину украинского кризиса: проблемы безопасности России через втягивание Украины в Североатлантический альянс (НАТО) и необходимость признать реалии, сложившиеся на земле по итогам референдумов на юго-востоке Украины. Но пока не видно нацеленности США на то, чтобы эти подходы, тем более поддержанные нами, закрепить уже с участием Украины и убедить Европу не мешать. Вот это сейчас наиболее серьезная проблема», - отметил Сергей Лавров.

По его словам, Европа «хочет» полностью контролировать или в значительной степени направлять действия США. После возвращения президента США Дональда Трампа в Белый дом Вашингтон неоднократно заявлял о намерении добиться прекращения украинского конфликта. В Москве при этом подчеркивают, что устойчивое урегулирование невозможно без учета причин кризиса и гарантий безопасности России.

- Ситуация вокруг Украины была урегулирована в Анкоридже

С точки зрения России ситуация вокруг Украины была урегулирована в Анкоридже в августе 2025 года, поскольку Москва приняла посредническое предложение США, заявил глава МИД РФ.

«Нам американские коллеги говорят: вот только бы от Украины, вот от этой проблемы избавиться, которая нам досталось в наследство, и у нас будут совместные взаимовыгодные проекты, но вот Украину надо урегулировать. Когда мы это слышим, мы исходим из того, что с нашей точки зрения в Анкоридже в августе прошлого года Украина была урегулирована, если это зависит от Российской Федерации»,- подчеркнул министр.

По его словам, было принято предложение Соединенных Штатов, они выступали как посредник. «Но почему-то, когда одна сторона приняла их посредническое предложение, они как-то охладели к этому процессу и никакого давления на Украину не оказывали», — заявил министр.

При этом, глава внешнеполитического ведомства убежден, что достижение целей «специальной военной операции» приведет к существенному усилению позиций России на международной арене.

«Мы будем делать все, чтобы на каждом конкретном этапе, каждый день в нашей практической работе отстаивать наши интересы на самых различных фронтах, начиная с финансового, экономического, транспортного, технологического и, конечно, на фронте СВО, потому что от этого очень многое будет зависеть. И не сомневаюсь, что достижение целей спецоперации обеспечит существенное укрепление наших позиций на международной арене», — добавил министр.