Кыргызстан получил статус наблюдателя в Африканском союзе

Кыргызстана получил статус наблюдателя в Африканском союзе. Об этом президент Кыргызстана Садыр Жапаров на совместном брифинге с премьер-министром Того Фором Эссозимна Гнассингбе, сообщает пресс-служба главы государства.

По словам президента, данный статус был предоставлен в феврале текущего года и открывает новые возможности для расширения международного сотрудничества.

Жапаров отметил, что Кыргызстан и Того уже взаимодействуют на международных и региональных площадках, включая ООН и Африканский союз.

«Кыргызстан стремится вносить вклад в укрепление мира, соблюдение прав человека, а также продвижение интересов развивающихся и малых государств», - подчеркнул президент.

Председатель Совета Министров Тоголезской Республики Фор Эссозимна Гнассингбе по приглашению президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова c официальным визитом прибыл в Кыргызскую Республику. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина КР.

В рамках официального визита запланированы встречи с руководством страны, посещение ряда культурных и промышленных объектов.