Кыргызстан перенимает турецкий опыт для получения «Голубого флага» для Иссык-Куля Кыргызская делегация ознакомилась с турецким опытом в области экологического менеджмента

Кыргызская делегация ознакомилась с турецким опытом в области экологического менеджмента и устойчивого туризма в рамках подготовки к получению «Голубого флага» для озера Иссык-Куль.

Как сообщили в Турецком фонде экологического образования (TÜRÇEV), делегация во главе с бывшим министром культуры, информации и молодежной политики Кыргызской Республики Азаматом Жаманкуловым при содействии Министерства культуры и туризма Турции и координатора Международного фонда экологического образования (FEE) в Турции — TÜRÇEV — провела инспекционные выезды на пляжи Антальи, отмеченные «Голубым флагом».

В рамках недельной программы, организованной по инициативе базирующегося в Дании FEE, в который входят 85 стран, делегация ознакомилась с турецкими практиками по программе «Голубой флаг», политикой в области экологического менеджмента и моделями устойчивого туризма, получив подробную информацию о ходе процесса.

Делегация, в состав которой вошли представители администрации президента Кыргызстана, официальные лица в сфере туриндустрии и представители отрасли, в ходе программы в Анталье изучила различные модели берегового менеджмента Турции.

Были совершены выезды на общественные пляжи Коныялты, принадлежащие муниципалитету Антальи, пляжи муниципалитета Муратпаша, общественные пляжи муниципалитета Кемера, а также на общественный пляж Лары со свободным входом, находящийся в ведении Министерства культуры и туризма.

Кроме того, делегации была предоставлена обширная информация по вопросам управления яхтенными причалами, туристическим судам с «Голубым флагом», практике экологического образования, системам управления отходами, мониторингу качества воды и моделям устойчивого туризма.

«Опыт Турции передается братским странам»

В заявлении, опубликованном TÜRÇEV, председатель правления фонда доцент Абдулкадир Атеш отметил, что успех Турции в программе «Голубой флаг» служит примером на международном уровне.

Он подчеркнул, что Турция, занимающая третье место в мире по количеству пляжей с «Голубым флагом», сегодня вызывает пристальный интерес у братских стран благодаря своим знаниям и практическому опыту.

По словам Атеша, делегация из Кыргызстана в рамках программы, организованной по инициативе FEE в Анталье, воспользовалась турецким опытом в таких областях, как экологический менеджмент, управление пляжами, модели устойчивого туризма и критерии программы «Голубой флаг».

Атеш подчеркнул, что в Турции придают большое значение процессу получения «Голубого флага» для озера Иссык-Куль. По его словам, в случае успешного завершения процесса «Голубой флаг», который будет развеваться над Иссык-Кулем, станет символом не только для Кыргызстана, но и положит начало новым историям успеха в тюркском мире в области экологии, устойчивого развития и туризма.

В случае успешного завершения контактов при поддержке Министерства культуры и туризма Турции и TÜRÇEV, озеро Иссык-Куль должно стать одним из первых мест назначения в Центральной Азии, получивших «Голубой флаг».