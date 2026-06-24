Речь идет о селах Чонгара и Таш-Тобо, которые ранее входили в состав Ферганской области Узбекистана

Кыргызстан и Узбекистан обменялись приграничными территориями в рамках демаркации границ Речь идет о селах Чонгара и Таш-Тобо, которые ранее входили в состав Ферганской области Узбекистана

Более 2 тыс. жителей двух сел Узбекистана вошли в состав Кыргызстана в рамках демаркации границы между странами. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Кыргызстана Аскат Алагозов вы соцсети Facebook во вторник, 23 июня.

«На сегодняшний день в рамках демаркации государственной границы с Республикой Узбекистан два населенных пункта вместе с их жителями (примерно 2 500 человек), ранее относившиеся к территории Узбекистана, перешли в состав Кыргызской Республики», - сообщил пресс-секретарь.

По словам Алагозова, речь идет о селах Чонгара и Таш-Тобо, которые ранее входили в состав Ферганской области Узбекистана.

Он отметил, что в селах будут проводиться регистрационные мероприятия, после завершения которых их жителям будет предоставлено гражданство Кыргызской Республики.

«В обмен на указанные населенные пункты кыргызская сторона передала Республике Узбекистан равноценные по площади земельные участки в приграничной зоне», - уточнил Алагозова.

Кроме того, пресс-секретарь сообщил что стороны также обменялись равноценными земельными участками, чтобы Кыргызстан мог построить часть автодороги, которая соединит областной центр Баткена с городом Айдаркен.

Ранее, Кыргызстан и Узбекистан официально завершили делимитацию и демаркацию общего участка границы 27 января 2023 года.