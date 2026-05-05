Кыргызстан и Сейшелы обсудили сотрудничество Садыр Жапаров принял министра иностранных дел и диаспоры Сейшельских Островов

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров во вторник, 5 мая, в городе Чолпон-Ата принял министра иностранных дел и диаспоры Республики Сейшельские Острова Барри Фора. Об этом сообщает пресс-служба президента КР.

Обсуждены вопросы развития двустороннего сотрудничества, включая укрепление политического диалога, расширение торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей.

Садыр Жапаров отметил стремление Кыргызстана в углублении взаимодействия с африканскими странами, подчеркнув, что, несмотря на географическую удалённость, имеется значительный потенциал для наращивания сотрудничества.

Стороны также обсудили перспективы взаимодействия в сферах инвестиций, туризма, финансов и цифровых технологий.

Отмечен взаимный интерес к обмену опытом с целью развития туристической отрасли и цифровой трансформации, а также установлению сотрудничества по линии специальной финансовой инвестиционной территории «Тамчы» и ОАО «Учкун».

Кроме того, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки, включая изменение климата и устойчивое развитие.

Подчеркнута важность координации усилий в рамках Организации Объединенных Наций.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность к дальнейшему укреплению кыргызско-сейшельского сотрудничества.

Накануне состоялась встреча министра иностранных дел КР Жээнбека Кулубаева с Барри Фором

В ходе переговоров стороны обсудили развитие политического диалога, расширение договорно-правовой базы и укрепление торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, включая сферы сельского хозяйства, туризма, образования и цифрового управления, а также взаимодействие по вопросам устойчивого развития и климата.

Отмечено, что данный визит является первым в истории двусторонних отношений визитом главы внешнеполитического ведомства Сейшельских Островов в Кыргызскую Республику.

По итогам встречи подписано Соглашение об освобождении от визовых требований для краткосрочного пребывания граждан Кыргызской Республики и Республики Сейшельские Острова.

В рамках визита также планируются встречи на высоком и высшем уровнях.

В период с 3 по 6 мая 2026 года по приглашению министра иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбека Кулубаева в Кыргызской Республике проходит официальный визит министра иностранных дел и диаспоры Республики Сейшельские Острова Барри Фора.